No hay privilegios salvo mantenerlos separados del resto, afirman las fuentes en el penal más sobrepoblado de la provincia, con 885 detenidos donde debería haber 350 por cupo según el último informe de la Comisión Provincial por la Memoria. Lo cierto es que el SPB, responsable de la seguridad de los detenidos, no puede correr riesgos en un caso de alto perfil mediático: el aislamiento en la celda de alcaidía, ubicada en la planta de la cárcel entre dos pabellones evangélicos, es casi total. No se cruzan con otros presos, ni siquiera cuando atraviesan el penal para bañarse en las duchas. Hay versiones que indican supuestos tratos soberbios, faltas de respeto al personal, pero fuentes que conocen de primera mano el encierro dicen que los acusados de matar a Fernando son “respetuosos”.