También Francisco dijo ante la fiscal que “ese viernes a las 23.30 horas de la noche aproximadamente me manda un mensaje que estaba afuera de mi casa. Yo estaba con mi mamá en la habitación, ella acostada en mi cama, habíamos terminado de cenar. Mi mamá se fue a cenar, yo me quedé con Pablo. Cerca de la una de la madrugada, ya del sábado 18 de enero, Pablo subió una historia a Instagram, de las que duran 24 horas, en la que me veo yo jugando en la computadora. Cuando pasó todo esto, como se borran a las 24 horas las historias, tuve la cautela de hacer una grabación de la pantalla para conservarla... Posteriormente llegó Candela Flores a mi departamente, eran las 03.15 horas de la madrugada. También llegó mi novia Martina, no recuerdo cuál de las dos primero... Estuvimos en mi casa hasta las 05.00 de la madrugada”.