Las 15 mujeres encerradas en las celdas de la Distrital Noroeste 3º de La Tablada en La Matanza tuvieron que calcular el tiempo por la luz del sol. No tenían ni siquiera relojes, se los había quitado, como antes les habían quitado la tele y la radio. Las mujeres, detenidas por delitos menores, todas ellas de poco más de 20 años, madres de hijos que eran poco más de bebés, algunas con problemas de consumo de drogas o enfermedades crónicas, ni siquiera podían llamar hacia afuera, les llegaban cartas que las leían los policías de la Bonaerense a cargo de su encierro en voz alta. Si al policía no les gustaba la carta, la rompía. Las detenidas no les conocieron los nombres, caminaban sin su apellido en la camisa, se llamaban por seudónimos entre sí.