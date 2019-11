Más allá del escape en sí, cuya mecánica aún no fue del todo esclarecida y que involucraría la participación de parte del personal policial, lo sucedido allí volvió a dejar al desnudo la grave situación que atraviesa el Sistema Penitenciario Bonaerense en general y las dependencias policiales en particular. Es que a pesar de las denuncias y presentaciones de organismos como el CELS, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) y la misma CIDH, las cosas no mejoraron. “El mes pasado hicimos una nueva denuncia porque el Estado Nacional y Provincial no hicieron nada. Incumplieron lo que la Comisión ordenó”, dijo a Infobae Eva Asprella, abogada y coordinadora del CELS.