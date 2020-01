“No le di demasiada importancia en ese momento. Atiné a cubrirme la cabeza, por eso me salvé. Me quedó el ojo izquierdo hinchado, con un moretón, y una marca en la boca. Pero no fui al médico ni me hice revisar porque lo tomé como algo menor. Realmente no percibí la dimensión de lo ocurrido”, agregó el joven, quien sí acompañó a sus amigos al hospital de Villa Gesell, en donde uno de los agredidos sufrió un severo corte en la oreja y precisó algunos puntos de sutura.