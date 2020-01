“Este grupo de DOTA me tomó el gremio. Lastimaron a todos. Estoy arriba del techo. Pasaron por arriba de la policía... A lo mejor son las últimas palabras que te digo” , decía el jefe del sindicato a Radio La Red, como sintiendo el final. En la vereda, los atacantes daban vuelta un auto entre documentos del sindicato esparcidos por la calle. Casi 50 líneas de colectivos habían parado ese día. Fernández se oponía. Seguía hablando de DOTA, una de las principales empresas interurbanas, como la cabeza del problema. Otros apuntaban, sin decirlo, a Hugo Moyano. Al jefe de Camioneros no le gustó el reproche. “Si yo fuera Fernández ya me hubiera ido”, dijo al día siguiente Moyano, tras encontrarse en una reunión en SMATA con el presidente Alberto Fernández.