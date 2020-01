La víctima no era una vecina cualquiera. Era Valentina Gallina, de 19 años, hija de Verónica Cazola que en 2008 fue asesinada de cinco cuchillazos por su pareja de ese entonces y se convirtió en un ícono de la zona en la lucha contra la violencia de género. Valentina vivía con su novio, Alejandro Diego Pais, que fue el que recibió a la Policía y les dijo que un grupo de personas habían ingresado a su casa armados y los habían baleado y que un disparo le había dado a su pareja. No pasó mucho tiempo hasta que la Justicia descubrió que mentía, que no había ningún disparo en el cuerpo de la víctima y que, en realidad y según la acusación en su contra, él la había matado con sus propias manos.