Tras permanecer poco más de 24 horas internado en un hospital de la zona, fue dado de alta y se lamentó por lo sucedido: “Estoy muy dolido pero no de las heridas, sino del corazón. No esperaba que un hermano me pueda llegar a herir de esa manera. Pero no lo juzgo, no tengo ningún odio ni rencor”, afirmó.