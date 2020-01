Aunque no develó su nombre, el púgil dejó a entrever que su agresor era alguien conocido y perteneciente a su círculo íntimo. “Estoy muy dolido pero no de las heridas, sino del corazón. No esperaba que un hermano me pueda llegar a herir de esa manera. Pero no lo juzgo, no tengo ningún odio ni rencor”, manifestó.