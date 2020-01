Según los forenses, debido al estado de descomposición del cadáver, el médico fue asesinado el mismo día de su desaparición: el 19 de diciembre. A los tres días, Gette publicó un insólito posteo en su muro de Facebook en el que califica al periodismo de “miserias humanas” e “informantes de cuarta” y se refiere al ginecólogo como “mi amigo el Doc Casermeiro”. Para ese entonces, el cuerpo de la víctima no había sido encontrado. Sin embargo, el productor agropecuario cuestionó el rumbo de la investigación: “Se realizan allanamientos, testimoniales, etc, lo cual me parece perfecto de parte de la policía y la justicia que hacen su trabajo. Pero es realmente triste para su familia y amigos, la falta de seriedad de todos estos informantes de cuarta que se pelean por dar malas noticias”.