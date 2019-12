Casermeiro compró tres bebidas cerca de las 14:30, ninguna con alcohol. “Entró, golpeó con sus manos. Atiendo y él me pide agua. Le digo que no hay y le ofrezco agua saborizada, entonces compra dos botellas de bebidas energéticas. Me dice: ‘Veo que es un lugar de mucho ciclismo’, a lo que le respondo que mucho de afuera pero de acá ninguno. Se reía, charló conmigo. Pagó con un billete de 200 pesos'”, relató el kiosquero al diario La Voz de San Justo.