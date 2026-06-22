El Salvador

Accidentes viales dejan más de 186 fallecidos en hospitales nacionales de El Salvador, principalmente jóvenes entre 19 y 25 años

En paralelo al registro de fallecidos, los servicios de emergencia han reportado más de 5,700 atenciones a personas lesionadas por accidentes viales, con un marcado predominio de jóvenes entre los pacientes asistidos.

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Los hospitales públicos de El Salvador registraron más de 186 fallecimientos por siniestros viales en 2026, con una tasa diaria de 1.23 muertes por accidentes de tránsito. (Foto cortesía Cruz Verde Salvadoreña)
Los hospitales públicos de El Salvador registraron más de 186 fallecimientos por siniestros viales en 2026, con una tasa diaria de 1.23 muertes por accidentes de tránsito. (Foto cortesía Cruz Verde Salvadoreña)

Entre enero y mayo de 2026, los hospitales públicos de El Salvador han registrado más de 186 fallecimientos vinculados a siniestros viales. De ese total, 156 eran hombres (83.87 %) y 30 mujeres (16.13 %), lo que se traduce en una tasa diaria de 1.23 muertes por accidentes de tránsito, según el Observatorio Nacional de Seguridad Vial.

Al observar la edad de las víctimas, los jóvenes aparecen como el grupo más afectado. El segmento de 19 a 25 años sumó 22 fallecimientos, seguido por el rango de 16 a 18 años con 18 casos. Otros grupos, como los de 16 a 30 años y 46 a 50 años, también presentan cifras similares, con 16 muertes cada uno.

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Las causas más frecuentes de los decesos son los atropellos (79 casos) y los choques (49). Los departamentos de San Salvador, Santa Ana y La Libertad concentran el mayor número de víctimas, aunque la tasa más alta corresponde a La Unión, con 6.63 muertes por cada cien mil habitantes. Santa Ana y Cabañas muestran tasas de 5.15 y 5.14 respectivamente.

Ilustración conceptual de un cruce vial desde arriba, con siluetas de vehículos y personas, gráficos de proporciones de género y edades, y un mapa de El Salvador.
Los hombres concentraron 156 de las muertes por siniestros viales en El Salvador, frente a 30 fallecimientos de mujeres atendidos por hospitales públicos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el análisis mensual, febrero fue el mes con más fallecimientos (44 casos), seguido de marzo (41) y abril (39). En la distribución semanal, 131 muertes ocurrieron entre lunes y viernes, mientras que 55 se registraron durante el fin de semana. El domingo fue el día con más casos, con 31 fallecimientos.

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Atenciones hospitalarias a lesionados por accidentes de tránsito

La atención a personas lesionadas en accidentes de tránsito también ha sido constante. Los hospitales han brindado más de 5,700 atenciones a lo largo del año. De ellas, 4,202 fueron a hombres (72.64 %) y 1,583 a mujeres (27.36 %), lo que representa un promedio diario de 38.31 atenciones.

El grupo de 16 a 18 años fue el que más atención requirió (1,066 casos), seguido por el de 19 a 25 años (1,062), los de 26 a 30 años (804) y los de 31 a 35 años (584).

Por ocupación, el 51.03 % de los atendidos eran empleados, el 17.46 % agricultores y el 13.64 % no tenía profesión registrada. La mayoría de los pacientes provenía de zonas rurales (53.09 %), mientras que el 46.91 % provenía de áreas urbanas.

Ilustración plana de un hospital con ambulancias y personas; incluye gráficos de barras por edad, iconos de ocupaciones y un mapa de procedencia rural/urbana.
Los hospitales públicos de El Salvador brindaron más de 5,700 atenciones a lesionados por accidentes de tránsito, con un promedio diario de 38.31 casos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Respecto a la actividad al momento del accidente, 3,341 personas se encontraban viajando, 888 no especificaron actividad, 777 estaban en recreación y 375 trabajando. Las motocicletas estuvieron involucradas en la mayoría de los casos, con 2,919 conductores lesionados, además de 51 pasajeros y 15 peatones.

Entre los lesionados en automóviles, hubo 117 conductores, 746 pasajeros y 14 peatones. El diagnóstico más frecuente fue traumatismo múltiple (34.90 %) y las lesiones no especificadas representaron el 14.59 %.

Por ubicación, La Libertad atendió a 1,058 lesionados, Santa Ana a 1,050 y San Salvador a 799. El hospital nacional de Santa Tecla “San Rafael” brindó 1,251 atenciones y el hospital nacional de Santa Ana “San Juan de Dios” registró 816.

En cuanto a la evolución de los pacientes, 4,270 recibieron el alta, 865 fueron hospitalizados, 406 derivados a otros establecimientos y 113 abandonaron voluntariamente la atención.

En El Salvador se han registrado más de 10,600 siniestros viales en lo que va del año, con más de 7,200 lesionados y más de 600 muertes asociadas a la distracción del conductor, la invasión del carril y no guardar la distancia reglamentaria. (Foto cortesía)
En El Salvador se han registrado más de 10,600 siniestros viales en lo que va del año, con más de 7,200 lesionados y más de 600 muertes asociadas a la distracción del conductor, la invasión del carril y no guardar la distancia reglamentaria. (Foto cortesía)

Las atenciones se concentraron en los meses de enero (204 casos), febrero (170) y abril (156). Los días con mayor demanda fueron domingos y sábados, especialmente entre las 6:00 pm y 8:00 pm horas, seguidos de las franjas de 3:00 pm a 5:00 pm y de 9:00 pm a 11:00 pm horas.

En lo que va del año, se han registrado más de 10,600 siniestros viales en el país. De estos incidentes, más de 7,200 personas han sufrido algún tipo de lesión y más de 600 han perdido la vida por causas asociadas principalmente a la distracción del conductor, la invasión del carril y no guardar la distancia reglamentaria.

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