"Muchas veces lo que ocurre es que los elevan a juicio oral, los absuelven y mientras tanto pasaron dos años detenidos. Las personas que fallecieron no sabemos si recibieron condena o no. Sí tienen preventiva. Pero más allá del delito, no se justifica la muerte. Las cárceles deben estar en condiciones aunque esto no sea una cárcel. Y acá lamentablemente no pasa eso", agregó Segura. La investigación del incendio quedó a cargo de Fernando Semisa, titular de la UFI N°4, descentralizada de Esteban Echeverría.