Mercados: cuáles son los activos y sectores ganadores y perdedores en un escenario de paz en Oriente Medio

Los agentes bursátiles adaptaron rápido sus carteras ante el nuevo marco geopolítico (Foto: Reuters).

Así como el inicio de las hostilidades en Oriente Medio reconfiguró las proyecciones para las carteras de activos bursátiles a partir del 28 de febrero, el anuncio de un acuerdo de paz entre los Estados Unidos e Irán volvió a modificar los fundamentos del mercado y dejó en la última semana a una serie de acciones y sectores beneficiados por la normalización geopolítica, a la vez que otros devolvieron parte de las recientes ganancias.

El acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán provocó una caída abrupta del precio del petróleo y una fuerte suba de los índices tecnológicos y de consumo discrecional, a la vez que castigó a las acciones energéticas y a la industria militar.

PUBLICIDAD

El barril de crudo Brent del Mar del Norte, que registró un máximo de 2026 de USD 118 el barril el 31 de marzo, se acomodó ahora en torno a USD 80 (bajó 32%), aunque conserva una suba de más de 30% en el primer semestre.

La evolución del precio del petróleo Brent en 2026

A medida que se aleja la hipótesis de conflicto en torno al Estrecho de Ormuz, se abarata la energía, el petróleo regresa a la cotización de comienzos de año y se desactivan las expectativas de mayor inflación global.

PUBLICIDAD

En Estados Unidos se dio vuelta la página con la llegada de Kevin Warsh a la presidencia de la Reserva Federal. Las previsiones acerca de una eventual suba de las tasas de interés hacia fin de este año también alteraron el mapa para las inversiones.

La perspectiva de menor inflación da a los bancos centrales margen para mantener estables o bajar las tasas de interés

A primera vista, en un escenario de paz o distensión en Oriente Medio, los ganadores son los activos de consumo, acciones tecnológicas y divisas de mercados emergentes gracias a la caída del petróleo y menor inflación. Los perdedores son las acciones energéticas, el sector de defensa y los bonos soberanos debido a la menor demanda de coberturas.

PUBLICIDAD

Acciones y sectores favorecidos

Tecnología y semiconductores: Lideran las subas, impulsadas por el optimismo y la inteligencia artificial. Ejemplos clave son Intel (14,6%) y Nvidia (2,8% por ciento).

Consumo Discrecional y Retail: La menor presión inflacionaria energética libera capital para el consumo, beneficiando a gigantes como Amazon (1,2 por ciento).

Un Brent debajo de USD 80 reduce significativamente el riesgo de que la inflación energética continúe contaminando otros componentes de la economía (Cisternas)

Activos latinoamericanos: Wall Street celebra el escenario global y los bonos y acciones emergentes, como los activos argentinos del sector financiero, lograron capitalizarlo: Banco Francés (8,5%), Supervielle (4,5%), Banco Macro (3,9%) y Grupo Galicia (1,7%).

PUBLICIDAD

Bienes Raíces (REIT) y Bitcoin: Son activos que experimentan repuntes rápidos al disminuir la volatilidad y la incertidumbre geopolítica. En el caso de la principal criptomoneda, en USD 63.000, no consiguió despegar en lo inmediato, aunque se estabilizó tras haber tocado un piso desde septiembre de 2024 -por debajo de USD 60.000- a principios de junio.

Aerolíneas y cruceros: Se benefician directamente del abaratamiento del combustible y la recuperación del turismo. Destacan acciones como Delta Airlines (2,9%) y Norwegian Cruise Line (7,2 por ciento).

PUBLICIDAD

Los afectados

Sector Energético: Al hundirse la cotización del petróleo crudo (aproximadamente un 5% semanal), las acciones de gigantes petroleros pierden terreno. Empresas afectadas incluyen a ExxonMobil (6%), Chevron (6,6%) y Occidental Petroleum (6,6%). Aún con muy buenos fundamentos de fondo, esta dinámica golpeó a acciones argentinas vinculadas al sector, como YPF (10,5%) y Vista Energy (5%), Tenaris (9,1%) y Pampa Energía (2%).

Industria Aeroespacial y de Defensa: El cese de las hostilidades disminuye la demanda de armamento. Acciones como Lockheed Martin (6,9%) sufrieron retrocesos notables tras confirmarse el alto al fuego.

PUBLICIDAD

Fuente: Rava Bursátil-precios en dólares.

Activos de refugio (Oro): Históricamente, el metal precioso se utiliza como cobertura frente al conflicto. Cuando hay paz, los inversores deshacen estas posiciones, provocando caídas en su cotización, cedió 1,2% en la última semana, a USD 4.163 la onza, aunque el descenso se amplía a 23% desde USD 5.405 en el inicio de las hostilidades entre los Estados Unidos e Israel contra Irán. El oro había anotado un récord nominal en los USD 5.586 intradiario el 29 de enero de este año.

Bonos del Tesoro: Al reducirse la incertidumbre inflacionaria y el riesgo sistémico, los inversores abandonan la seguridad de la deuda gubernamental de Estados Unidos, lo que baja el valor de los bonos del Tesoro y estabiliza los rendimientos a largo plazo. Como ejemplo de esta variable, la tasa del Treasury a diez años, una referencia internacional, retrocedió la última semana a 4,45% anual, un mínimo desde el 27 de mayo, en un marco de mayor distensión geopolítica.

PUBLICIDAD

Los nuevos fundamentos

“Desde una perspectiva económica, la caída del petróleo representa una noticia positiva para la inflación mundial, un Brent operando nuevamente bajo los USD 80 reduce significativamente el riesgo de que la inflación energética continúe contaminando otros componentes de la economía, esto es especialmente relevante para economías importadoras netas de energía, tanto en América Latina como en Europa y Asia, que se traduce en menores costos energéticos, una moderación de las presiones inflacionarias, una mejora del poder adquisitivo de los consumidores y un alivio para sectores altamente dependientes del combustible”, observó Sergio Cisternas, analista de mercados de EBC Financial Group, con sede en Santiago de Chile.

Este shock de descompresión energética le permitió al mercado digerir el sismo del un dot plot agresivo de la Fed que anticipa al menos una suba de tasas para este año (Vlassich)

“En Vaca Muerta, el efecto es más limitado. Un petróleo más barato puede enfriar proyectos marginales, pero no cambia el atractivo central del yacimiento mientras se mantengan la producción récord actual, las inversiones, la expansión en infraestructura y la expectativa de mayores exportaciones energéticas”, aportó Alexander Londoño, analista de Mercados, ActivTrades.

PUBLICIDAD

“Este shock de descompresión energética le permitió al mercado digerir el sismo del miércoles provocado por la Fed de Kevin Warsh, que tras congelar las tasas en 3,50%-3,75% e inaugurar cinco comisiones de reforma, delineó un dot plot (diagrama de puntos) agresivo que anticipa al menos una suba de tasas para este año", definió Damián Vlassich, Team Leaer de Estrategias de Inversión en IOL.

Alexander Londoño: Un petróleo más barato puede enfriar proyectos marginales, pero no cambia el atractivo central del yacimiento de Vaca Muerta (Foto: Reuters)

Emilio Botto, jefe de Estrategia e Inversiones de Mills Capital, advirtió que “la corrección de los ADR bancarios abrió valuaciones más atractivas, pero la recuperación del sector dependerá de variables macroeconómicas concretas. Para que los bancos vuelvan a liderar será necesario ver una mejora en los niveles de actividad, una reducción de la morosidad y un crecimiento más sostenido del crédito. Por eso seguimos viendo una oportunidad interesante, aunque principalmente con un horizonte de mediano y largo plazo más que como una apuesta táctica de corto recorrido”.

La revolución de las “IPO”

También en las Bolsas aumentan las expectativas por las Ofertas Públicas Iniciales (IPO por sus siglas en inglés) de grandes compañías ligadas a la tecnología y la Inteligencia Artificial, que pueden generar movimientos disruptivos. El reciente lanzamiento de SpaceX revolucionó los negocios, aunque al súbito asenso inicial de casi 60% en tres ruedas le sucedió una toma de ganancias de un 15%, para dejar a la acción de la compañía aeroespacial de Elon Musk en los 185 dólares.

“La llegada de SpaceX al mercado abrió una nueva alternativa para los inversores argentinos mediante el Cedear SPCX, aunque la compañía enfrenta expectativas de crecimiento y rentabilidad muy exigentes”, analizó un reporte de Cohen Aliados Financieros.

El reciente lanzamiento de SpaceX revolucionó los negocios

Con una valoración bursátil de USD 2,437 billones, Space X se posicionó en una semana como una de las compañías más valiosas del mundo, apenas debajo de Amazon, y considera por los analistas como la “octava Magnífica”.

En este sentido, Anthropic y OpenAI presentaron confidencialmente ante la SEC la documentación necesaria para su Oferta Pública Inicial. Ambas compañías compiten por ser las primeras en salir a Bolsa en Wall Street, con valoraciones objetivo cercanas al billón de dólares, si bien las condiciones regulatorias y del mercado podrían afectar su calendario final".