Uno de los efectivos apenas llegó a disparar un tiro con el objetivo de disuadirlos. Los persiguió hasta la intersección con la calle Aristóbulo del Valle pero no había mucho por hacer. Parte del grupo de los once presos se subió en un auto Renault Megane de color gris y escapó. El resto lo hizo corriendo y en varias direcciones. Resignado, el uniformado vio cómo sin usar armas y con una planificación que a primera vista no llevó mucho tiempo, los presos lograron su objetivo.