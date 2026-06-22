Cuántos dólares le faltan a Economía para cubrir los vencimientos hasta fin de 2027: la demanda cambiaria preelectoral es clave

El ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó que los vencimientos de deuda hasta 2027 están cubiertos, pero el mercado observa la capacidad de intervención oficial.

Con los anuncios de la última semana, en el mercado confían que el Ministerio de Economía podrá cubrir los vencimientos que restan hasta 2027. En la consultora 1816 consideran que el programa financiero para lo que queda del mandato de Javier Milei está cerrado. El propio ministro Luis Caputo lo deslizó al pasar, sin dar detalle.

Otra cuestión que se analiza es si además de las herramientas para honrar los compromisos en moneda extranjera Economía necesitará más recursos para afrontar posibles presiones sobre el dólar. Eso demanda un mayor margen de maniobra y lo llevaría colocar bonos en los mercados internacionales.

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Semanas atrás, durante el 43° Congreso Anual del IAEF, Caputo afirmó, sin dar mayores detalles, que el país está “totalmente cubierto” para afrontar los vencimientos de deuda en el mandato de Javier Milei. Solo remarcó la buena sintonía con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y elogió el vínculo con Kristalina Georgieva y Luis Cubeddu.

En su último informe, la consultora 1816, una de las más importantes de la City porteña, aseguró que, más allá de cómo se consiga el dinero para los pagos, "lo que parece evidente es que no hay ningún riesgo de incumplimiento de los vencimientos 2027″. Es una muy buena noticia de cara al año electoral, considerando los antecedentes históricos de Argentina.

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Lo que hay y lo que falta

En ese sentido, la consultora hiló fino y aseguró en las última semanas, que con lo que conseguido hasta ahora y los anuncios por venir, Caputo tendría USD 13.100 millones y solo le restarían conseguir USD 17.600 millones para cubrir los vencimientos hasta diciembre de 2027. Una cifra, que por cómo se componen, no sería complicado de lograr.

Hasta el momento el Tesoro juntó USD 3.082 millones mediante licitaciones de Bonares, ya depositados en el Banco Central (BCRA). Además, también en la última semana, sumó la confirmación de garantías del Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que habilitan financiamiento privado a seis años de plazo por cerca de USD 4.000 millones.

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Para1816, el programa financiero se completa con la inminente renovación de los repos del BCRA, que suman USD 6.000 millones y vencen entre octubre de 2026 y abril de 2027. Prueba de este inminente anuncio es que para asegurar la operación, el Tesoro entregó al BCRA bonos AL35 y AE38 como garantía. Se perfila así la arquitectura para afrontar los vencimientos en divisas de los próximos meses.

La consultora calculó que, entre lo que resta de 2026 y todo 2027, la Argentina debe afrontar pagos por USD 30.700 millones en moneda extranjera, incluyendo compromisos con el sector privado, el FMI y el Club de París. Con los tres factores mencionados —los depósitos del Tesoro, las garantías internacionales y el probable rollover de los repos—, el país contaría con USD 13.100 millones. Así, restaría financiar USD 17.600 millones para cubrir la totalidad de los vencimientos.

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Para cerrar esa diferencia, en la consultora 1816, consideran que Caputo cuenta con tres alternativas: emisión de nuevos Bonares (restan USD 366 millones del bono AO28 y podrían lanzarse otros títulos), emisión internacional de deuda (los Globales largos rinden menos de 9%), rollover del Fondo Monetario Internacional (FMI) (los pagos netos al Fondo suman USD 7.900 millones, aunque eso exigiría negociar un nuevo programa), o uso directo de reservas internacionales.

Poder de fuego para el dólar

En la visión de 1816, no hay riesgo de default en el horizonte, a diferencia de 2019, cuando tras las PASO el gobierno de Mauricio Macri reperfiló vencimientos de Letes y Lecap y restableció controles cambiarios antes de las elecciones generales.

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Pero la consultora detecta otro desafío: la cantidad de recursos líquidos necesarios para sostener la estabilidad cambiaria si el clima político o electoral genera presión sobre el dólar. Ante ese escenario, consideran probable que el Gobierno decida lanzar una emisión de deuda offshore en lo que resta de 2026, como parte de la “preparación para 2027”.

La consultora 1816 proyectó que restan financiar USD 17.600 millones y que la clave será el margen de maniobra para enfrentar presiones cambiarias.

Tras la victoria de Fuerza Patria (FP) en la provincia de Buenos Aires hasta los comicios nacionales en octubre de 2025, el swap con Estados Unidos fue la herramienta que salvo al equipo económico. Desde la victoria del oficialismo en las elecciones legislativas, el BCRA redujo drásticamente su deuda con el Banco de Pagos Internacionales (BIS) durante 2026: pasó de USD 2.600 millones a fines de 2025 a solo USD 600 millones en la primera semana de junio.

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Pero el escenario desde ese entonces cambio y podría cambiar aún más. La administración de Donald Trump fue muy cuestionado por la ayuda al Gobierno de Javier Milei y legisladores demócratas presentaron un proyecto para frenarla. En noviembre en EEUU hay elecciones “de medio términos”, en los que el oficialismo suele ser derrotado. Por eso en 1816 ven que la escapatoria sería tener más poder de fuego vía colocaciones en el mercado internacional. Una alternativa que pese a la baja del riesgo país de los últimos días, al terreno de 430 puntos básicos (p.b.), aún se niega.