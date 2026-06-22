El Banco Central desaceleró la compra de dólares, pero se acerca a los USD 11.000 millones en 2026

El BCRA hilvanó 111 jornadas consecutivas con saldo comprador dentro y fuera del mercado cambiario. (REUTERS/Marcos Brindicci)

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) suma 111 jornadas consecutivas con saldo comprador en el mercado de cambios, después de haber superado la meta anual de acumulación de divisas. El viernes, la entidad sumó USD 50 millones y el total acumulado en 2026 ya supera los 10.800 millones de dólares.

Desde que se implementó el nuevo esquema monetario en enero, el BCRA incorporó USD 10.853 millones a través de operaciones tanto en el mercado como fuera de él en compras en bloque. Solo el 2 de enero se registró un saldo vendedor; durante las demás jornadas, el organismo cerró con compras, alcanzando un máximo diario de USD 457 millones el 10 de abril.

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Las proyecciones oficiales anticipaban un saldo neto comprador para 2026 de entre 10.000 y 17.000 millones de dólares, según la disponibilidad de divisas y la demanda de pesos. El presidente del BCRA, Santiago Bausili, señaló que la dinámica de estos factores resultará determinante para sostener los objetivos planteados.

No obstante, el equipo económico considera que la acumulación de divisas por parte del BCRA podría superar los 17.000 millones de dólares este año.

Durante la tercera semana de junio, el BCRA adquirió USD 233 millones, lo que implica una desaceleración respecto a los USD 436 millones de los cinco días hábiles previos. En este sentido, cabe aclarar que hubo un día menos esta semana por el feriado del lunes 15 de junio por el Paso a la Inmortalidad de Martín Miguel de Güemes. En lo que va del mes, el total ya alcanza los 1.106 millones de dólares.

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La entidad ya sobrepasó la meta de compras de divisas fijada para 2026. En el primer trimestre, el crecimiento de las reservas netas estuvo condicionado por las necesidades de financiamiento del Tesoro. Para sostener el ritmo de compras, el BCRA expandió la base monetaria sin esterilizar los pesos, mientras que el Tesoro absorbió ese excedente mediante la colocación de deuda en moneda local, con el objetivo de estabilizar el tipo de cambio y la inflación.

El sector agropecuario y el energético continúan siendo claves en la acumulación de reservas. Además, la emisión de deuda de empresas y provincias en mercados internacionales amplió el margen de maniobra del Banco Central. En mayo, esta cifra llegó a 1.500 millones de dólares y, desde las elecciones legislativas, el monto acumulado ronda los 12.000 millones de dólares.

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Al cierre de la jornada, las reservas brutas del BCRA se ubicaron en USD 47.419 millones, con una caída diaria de USD 134 millones, una baja semanal de 51 millones de dólares y una contracción mensual de 823 millones de dólares. En mayo, el stock había crecido USD 3.708 millones, llevando el stock del Central a su mayor nivel en siete años, superando el récord de febrero en la actual gestión.

El dólar sigue avanzando

Una mayor actividad tanto por parte de empresas como de consumidores, impulsada en parte por el pago del medio aguinaldo, reforzó la tendencia alcista del dólar durante junio, ya que estos actores incrementaron sus operaciones de compra en los bancos.

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El incremento en la cotización, registrado a lo largo de las cuatro jornadas hábiles de la última semana, fue avalado por el Banco Central, que también intervino en el mercado spot con adquisiciones significativas.

Este viernes, la presión sobre el tipo de cambio se intensificó debido a una disminución en la oferta de divisas, que fue unos USD 160 millones menor en comparación con el jueves, en un contexto marcado por el feriado en Estados Unidos. En el segmento de contado se negociaron USD 408,1 millones y el precio del dólar subió diez pesos o 0,7%, para cerrar en 1.461 pesos.

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En lo que va de junio, el tipo de cambio oficial registra un aumento de 53 pesos, equivalente a un 3,8 por ciento. Se prevé que este avance supere ampliamente a la inflación del mes, una situación que no ocurría desde octubre del año pasado.

Por su parte, el dólar mayorista alcanzó su nivel más elevado desde el 12 de enero, ubicándose en $1.467,50, y superó nuevamente el cierre de 2025, que fue de 1.455 pesos. A pesar de esto, la inflación acumulada en 2026 ronda el 16%, por lo que el dólar mantiene una pérdida de valor real en ese período.

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El Banco Central estableció el tope de su banda cambiaria en $1.790, lo que deja al dólar mayorista unos 330 pesos por debajo de ese límite, equivalente a una diferencia del 22,6 por ciento. Este margen permite que la autoridad monetaria continúe realizando compras en el mercado de contado sin poner en riesgo el esquema vigente.