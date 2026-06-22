Costa Rica: 135,929 conductores adeudan su seguro vehicular 2026 y se exponen a sanciones

Siete meses después de iniciado el cobro, el atraso habilita a Tránsito a retirar placas o el vehículo si circula sin el derecho al día (Foto cortesía INS)

Unos 135,929 conductores todavía no han pagado el Seguro Obligatorio Autos “Marchamo” 2026 en Costa Rica, siete meses después desde que comenzó el cobro del derecho de circulación. La mora los expone a intereses, multas de tránsito y al retiro del vehículo de circulación.

Según el medio La Teja, hasta ahora se pagaron 1.827.594 marchamos, mientras que el Instituto Nacional de Seguros (INS) informa 1.943.587 derechos de circulación pendientes de cancelación para este período. La cifra total creció 3% frente a 2025, con 58.522 vehículos más.

El cobro del marchamo 2026 empezó el 3 de noviembre de 2025. De acuerdo con el INS, las autoridades de Hacienda esperan recaudar ₡162.000 millones (aproximadamente $300 millones) por este concepto.

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¿Qué sanciones enfrenta quien no pagó?

Quien no haya pagado el marchamo sigue en falta y puede enfrentar varias sanciones al circular. Según la información citada por La República, un oficial de Tránsito puede imponer una multa de ₡60.000 (alrededor de $111) a un vehículo sin el derecho de circulación al día, además del retiro de placas o del automotor.

El INS reporta 1.943.587 derechos de circulación pendientes de pago para este período y la mora también genera intereses y recargos por rubro (Portal oficial INS)

El atraso no afecta solo al período actual. Según La República, del derecho de circulación 2025 todavía quedan 142.093 propietarios pendientes de pago, por un monto de ₡41.500 millones (alrededor de $76,850,000).

¿Cómo se aplican los intereses y recargos?

El monto adeudado no crece de una sola forma porque cada componente del Marchamo tiene su propio recargo. En el caso del Seguro Obligatorio Automotor, el interés corresponde a la tasa básica pasiva anual más cinco puntos porcentuales, calculados de forma proporcional por los días de atraso.

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Para el impuesto sobre la propiedad, el interés es de 8,43% anual, equivalente a 0,02309% diario. A eso se suma una multa de 10% mensual sobre ese tributo, con un tope de 100%.

El cobro de estacionómetros también genera recargos. La República detalló que ese rubro acumula 2% mensual hasta un máximo de 24%, y además aplica un recargo de 36% anual sobre las infracciones.

¿Qué incluye el Marchamo y dónde se puede pagar?

Un reporte citado detalla una sanción en colones y la posibilidad de decomiso, pero el impacto va más allá del momento del control, porque la mora anterior también sigue abierta para miles de propietarios (Foto cortesía INS)

El Marchamo es el pago anual obligatorio que habilita a un conductor para transitar y también se conoce como derecho de circulación. Incluye, entre otros componentes, el Seguro Obligatorio Automotor, un seguro que cubre lesiones y muerte de peatones, ocupantes del vehículo y otras víctimas de accidentes de tránsito.

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Ese seguro representa 25% del valor final del derecho de circulación. La publicación señaló que para 2026 los dueños de automóviles, motocicletas y vehículos de carga deberán pagar una tarifa más alta del SOA por el aumento de accidentes durante 2025.

El pago puede hacerse por la aplicación INS Móvil, la línea 800-TeleINS (835-3467), la página web del INS, las oficinas centrales del instituto, sus sucursales y puntos de servicio. También está disponible en bancos públicos y privados, cooperativas, mutuales y otras entidades recaudadoras.

Según la misma guía publicada por La República, existen 2.242 puntos de cobro en todo el territorio nacional. Para completar el trámite, el conductor debe tener la cédula de identidad, el certificado de revisión técnica vehicular aprobado y vigente, y el número de placa.

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La fecha límite de pago informada por ese medio fue el 31 de diciembre de 2025. Desde entonces, quienes no regularizaron su situación acumulan recargos según el rubro adeudado y se exponen a sanciones cada vez que el vehículo circule sin el marchamo al día.