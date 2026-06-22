Procuradora Reynoso propone un “nuevo contrato social” para frenar la criminalidad en República Dominicana

La jefa del órgano acusador advirtió en La Vega que el volumen de denuncias exige medidas preventivas y coordinación de múltiples actores, al señalar que la justicia por sí sola no contiene el fenómeno (Foto cortesía senador Ramón Rogelio Genao)

La procuradora general, Yeni Berenice Reynoso, propuso este sábado en La Vega un nuevo contrato social para enfrentar la violencia y la criminalidad en República Dominicana. Sostuvo que la respuesta no puede quedar limitada al sistema de justicia y citó como señal de alarma que en 2025 el Ministerio Público recibió 236.783 casos.

Más del 80% de las personas denunciadas o identificadas en investigaciones penales tiene menos de 35 años, según expuso Reynoso durante la conferencia “Anatomía de la violencia y la criminalidad en República Dominicana: radiografía para una transformación necesaria”, organizada por la Cooperativa Vega Real en su casa club de Bayacanes, en la provincia de La Vega.

PUBLICIDAD

Según Listín Diario, la funcionaria planteó: “Estoy planteando que en República Dominicana firmemos un nuevo contrato social afianzado en respeto, en principios, en valores, en escucha con empatía y en oportunidades para los que menos tienen”.

Homicidios y conflictos cotidianos

Reynoso explicó que la tasa de homicidios del país se ubica en 7,2 por cada 100.000 habitantes. De acuerdo con Diario Libre, cerca del 60% de esos crímenes resulta difícil de prevenir porque está asociado a conflictos sociales y disputas personales que escalan hasta la violencia letal.

Según la procuradora general, cerca del 60% de los crímenes se vincula a conflictos cotidianos difíciles de prevenir (Foto cortesía senador Ramón Rogelio Genao)

La procuradora describió escenas de convivencia que terminan en tragedia: discusiones por “la mitad de un pan”, una mala mirada o la música alta. “Esto no es invento, son del parte diario que elabora la Policía de lo que ocurre a diario”, dijo.

PUBLICIDAD

“Vamos a impulsar, como ciudadanos y servidores públicos, como Estado y sociedad, un pacto”, afirmó. Según la publicación, la propuesta busca ampliar garantías de acceso a justicia, salud y educación de mayor calidad.

Violencia intrafamiliar y formación de jóvenes

Otro de los focos de preocupación que expuso Reynoso fue la violencia dentro de los hogares. En 2025, 73.295 casos recibidos por el Ministerio Público correspondieron a violencia intrafamiliar, violencia de género y delitos sexuales.

Según Acento, la procuradora vinculó ese fenómeno con la reproducción de conductas violentas entre niños y adolescentes. También deploró los feminicidios por la secuela que dejan en las familias y por su efecto en la formación de nuevas generaciones. Reynoso señaló que entre los involucrados en esos delitos predominan jóvenes de 18 a 34 años. También llamó la atención sobre hechos cometidos por menores de entre 13 y 18 años que son imputables e incluso mencionó casos de niños de menos de 12 años, como uno ocurrido en Boca Chica.

PUBLICIDAD

La titular del Ministerio Público expuso en La Vega cifras de casos recibidos en 2025 y pidió sumar a Estado, partidos, iglesias y cooperativas para enfrentar violencia, criminalidad y desigualdad mediante un acuerdo nacional (Foto cortesía senador Ramón Rogelio Genao)

Para la titular del Ministerio Público, ese perfil etario demuestra que la prevención debe concentrarse en la juventud. A su juicio, la familia y la escuela tienen que ocupar el centro de la formación ciudadana y revisar los modelos de crianza y convivencia.

“Yo creo que tenemos que reenfocar la forma de nuestra educación, porque la educación no solo debe ser un lugar donde aprendemos matemática, reglas gramaticales”, sostuvo. Luego agregó: “La educación tiene que ser el centro de formación junto a la familia, donde formamos el modelo de ciudadano que queremos”.

Por otro lado, en el encuentro participaron además el senador Ramón Rogelio Genao, la gobernadora provincial Luisa Jiménez, el coronel Ramón Dicló, director regional de la Policía Nacional con asiento en La Vega, y la fiscal titular de la provincia, Aura Luz García.

PUBLICIDAD