Mientras tanto, Brenda goza de una libertad a medias. No está en un calabozo pero no puede ver a sus hijos. Se siente castigada por el Servicio Local y Familiar de San Miguel. “Extraño a mis hijos, no me los quieren dar porque dicen que soy la violenta y ellos están con el violento. Yo acepté hacer terapia, pero la violencia era de él. Yo tenía a mis hijos impecables, sola. Soy feriante, trabajo viernes, fines de semanas y feriados. Mis hijos no se despegaban por mí para nada y no me los devuelven. No doy más con el dolor, tienen dos años recién cumplidos, están en una casa que no es la suya, no están con su mamá”, suplica.