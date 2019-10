“Hace 45 años que vivimos acá. Nosotros no hicimos nada como para andar escapando. Nos vamos a quedar. Ademas la realidad es que si quisiera hacerlo no tendría cómo. Somos laburantes y no nos sobra nada. No tenemos dinero para cambiar de casa. Aunque si, nos da miedo que vengan a vengarse. Eso es innegable.”, dice Oscar, hermano de Claudio.