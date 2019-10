En su descargo ante la justicia argentina, “Chicho” Serna dio otra versión sobre su relación con Piedrahita. “Me encontraba cenando en un restaurante de Puerto Madero, en aquel momento era habitual que concurriese a esa zona. Se me acerca el mozo y me dice que un ‘paisa’ quería acercarse a la mesa para saludarme. Por cierto que acepté el pedido del mozo y quien se acercó fue el señor José Bayron Piedrahita Ceballos. Yo no lo conocía y no sabía nada de su vida. Al tiempo nos volvimos a ver a partir de algún encuentro programado por alguno de los dos, generándose de a poco un trato cordial, abonado por el hecho de ser ambos oriundos de la misma zona de Colombia”, afirmó.