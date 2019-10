De un costado a otro, el delincuente sacó su arma, la golpeó contra el mostrador, la volvió a guardar dentro de su campera y antes de que se cerrara la persiana automática, escapó. “Al no escucharlo bien por el casco, no entendía bien lo que quería decir. Mi compañero se dio cuenta, activó la alarma y se empezó a bajar la cortina. Entonces se fue, porque si no se iba a quedar encerrado”, contó esta mañana la empleada, de nombre Camila, a Crónica TV. “Pensé que era una broma porque no estoy físicamente en el local”, agregó la joven.