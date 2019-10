Lo que tal vez Victoria Agüero no se imaginaba era que su relato estaba siendo observado con lupa por los investigadores. A ellos no les llamaría la atención que dijera que con A. leían la biblia en su casa ni que era seguidora de los Testigos de Jehová ni que por último mirara a cámara y dijera a viva voz, suplicando: “A. volvé, tu mamá no va a volver a hacerte nada”. Los desvelaban otros datos: esa supuesta denuncia no existía en sede judicial y, además, tampoco había pedido la guarda formal de A. El foco se fue centrando, lentamente, en ella y su pareja Emanuel. Victoria pasaría de heroína a villana, en uno de los casos más extraños de la historia reciente, algo para los psicólogos y psiquiatras forenses, y no para los equipos de criminalística.