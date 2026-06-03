Crimen y Justicia

Capturaron a cuatro sospechosos por el crimen de un empleado municipal de Mendoza: ya son siete los imputados

Un megaoperativo en Maipú y en la Ciudad de Mendoza culminó con la detención de cuatro sospechosos por el homicidio de Germán David Di Giovambattista. Qué rol habría tenido cada uno en el ataque, según la fiscalía

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Asesinaron a un hombre durante un robo en Mendoza
El hombre se defendió con un machete y fue asesinado de un disparo

La investigación por el homicidio de Germán David Di Giovambattista, el empleado municipal asesinado durante un asalto ocurrido en abril pasado en Guaymallén, avanzó con un amplio operativo policial en distintos barrios de Maipú y la Ciudad de Mendoza. Durante los allanamientos fueron detenidas cuatro personas: con esas capturas, ya son siete los acusados por el crimen.

Las medidas fueron ordenadas por la Fiscalía de Homicidios, a cargo de Andrea Lazo, y ejecutadas por efectivos de la división Investigaciones. Los procedimientos se desplegaron en los barrios SOEM, Tropero Sosa, 26 de Julio, Provincias Unidas, México I y Combate de San Lorenzo, junto a operativos en las calles 20 de Junio, Gutemberg y Gobernador González.

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Este miércoles, el Ministerio Público Fiscal de Mendoza informó además la situación procesal de los sospechosos y precisó qué rol les atribuye en el ataque. Brian Jesús Amaya Gómez fue imputado por el delito de homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego en calidad de autor. En tanto, Gustavo Alfredo Gómez Knap, Lucas Gómez Lisanti, Miranda del Giudice, Espíndola Oviedo, Sosa y Tejada Quiroga quedaron imputados por el mismo delito, pero en calidad de partícipes secundarios.

Mendoza crimen empleado municipal detenidos
Maximiliano Nahuel Miranda, Gerardo Emanuel Sosa, Lucas Matías Espíndola Oviedo y Fernando Ismael Tejada Quiroga

El crimen de Di Giovambattista ocurrió durante la madrugada del 11 de abril en la calle Mathus Hoyos, en el barrio El Bermejo. Allí, un grupo de delincuentes irrumpió de manera violenta en la vivienda guiado por la geolocalización de un iPhone 17 que había sido robado junto con una motocicleta en un hecho previo. El GPS señalaba el domicilio de la víctima como el lugar donde supuestamente se encontraban los objetos sustraídos.

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Sin embargo, los datos recabados durante la investigación confirmaron que los asaltantes llegaron por error a la casa de Di Giovambattista, lo que desencadenó el fatal desenlace. La víctima y su esposa descansaban cuando advirtieron movimientos extraños en el ingreso a la propiedad. Los intrusos exigían la entrega de una motocicleta que nunca estuvo en el lugar.

En ese contexto, Di Giovambattista tomó un machete para defender a su familia. Tras una breve confrontación en la puerta de la vivienda, uno de los agresores abrió fuego y lo hirió de gravedad. Personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) llegó al lugar e intentó reanimarlo mediante maniobras de RCP, pero finalmente se constató su fallecimiento. El informe forense determinó que la bala ingresó por el costado izquierdo y salió por la axila derecha.

Asesinaron a un hombre durante un robo en Mendoza
El crimen tuvo lugar en un domicilio ubicado en el barrio El Bermejo

La reconstrucción de lo sucedido se apoyó en el análisis de cámaras de seguridad y registros vecinales, que permitieron identificar el vehículo utilizado, un Volkswagen Bora gris, y reconstruir la dinámica del ataque. Un audio captado durante el asalto, en el que uno de los delincuentes manifestó “es al lado, es al lado”, reforzó la hipótesis de que los agresores se equivocaron de vivienda.

Di Giovambattista, de 40 años, trabajaba en el área de Automotores de la Municipalidad de Guaymallén y era padre de dos niñas. No registraba antecedentes penales ni conflictos previos, según señaló su familia.

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