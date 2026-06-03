Crimen y Justicia

Los macabros detalles del doble crimen en Villa Amelia: abusó, baleó y prendió fuego a una mujer y luego mató a su esposo

Tiago Ruffinatti (27) fue imputado este miércoles por el doble homicidio de Marta Ester Ramírez (65) y Omar Gamarra (70), perpetrado el pasado 21 de mayo en la pequeña localidad ubicada en el sur santafesino

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Una de las víctimas agonizó en un sanatorio de Rosario hasta el sábado pasado, cuando falleció como consecuencias de las heridas

Un joven de 27 años fue imputado este miércoles como el presunto autor material de un brutal doble crimen perpetrado el pasado 21 de mayo en la pequeña localidad santafesina de Villa Amelia. Tiago Ruffinatti fue acusado de haber abusado, baleado y prendido fuego a María Ester Ramírez (65) y haber asesinado a tiros a su pareja Omar Gamarra (70). Quedó en prisión preventiva efectiva por el plazo de ley y será sometido a una pericia psiquiátrica.

Los macabros detalles fueron dados a conocer por la fiscal Noelia Navone, a cargo de la investigación, ante el juez de primera instancia Aldo Bilbao Benítez. Según pudo saber Infobae, Ruffinatti tenía consumo problemático de estupefacientes y, aparentemente, las víctimas podrían tener vinculación con el comercio minorista de droga, de acuerdo a legajos de narcomenudeo que se tramitan en la Unidad de Microtráfico del Ministerio Público de la Acusación.

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La teoría del caso expuesta por la fiscal indica que el sospechoso de 27 años ingresó a la propiedad de la pareja, situada en Larrea al 200, a través de una puerta de la casa que no estaba cerrada con llave, ya que en esa localidad no se tiene la percepción de inseguridad que sí existe en otras ciudades.

El hecho ocurrió en la calle Larrea al 200, en Santa Fe
El hecho ocurrió en la calle Larrea al 200, en Santa Fe

Ruffinatti, en función de las imágenes de una cámara de videovigilancia del inmueble de las víctimas, entró al lugar a las 20.17 y salió a las 20.56. En primer término, golpeó en la cabeza a Ramírez, la violó y, posteriormente, la baleó por la espalda. Luego, arrojó alcohol en el torso de la mujer y la prendió fuego.

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Gamarra, la pareja, tenía problemas de movilidad. A él directamente le dio disparos en la cabeza, pero que no lo mataron en el acto, puesto que agonizó en un sanatorio de Rosario hasta el sábado pasado, cuando falleció como consecuencias de las heridas.

La policía detuvo a Ruffinatti en su domicilio
La policía detuvo a Ruffinatti en su domicilio

La fiscal ponderó que en la escena del ataque fueron secuestradas doce vainas servidas que correspondían a un arma calibre 22 corto. Casualmente, a Ruffinatti, cuando lo detuvo la Policía de Investigaciones en su domicilio –a siete cuadras del lugar del doble homicidio– le incautaron un arma de fuego calibre 22, prendas de vestir que serían las usadas al momento de la agresión –por cotejo de imagen con las cámaras– y 36 cartuchos calibre 22.

“Logramos al momento a traer hoy a la audiencia las pericias balísticas que dan cuenta que todas las vainas secuestradas en el lugar del hecho, esto es 12 vainas secuestradas en el lugar del hecho fueron este disparadas por una sola arma y esa arma es la que secuestramos en el domicilio de esta persona”, sentenció Navone.

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