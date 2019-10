Para los investigadores no hay dudas. Hay más personas que están involucradas en el secuestro de la nena . Creen que Agüero y Rivarola no pudieron haberla mantenido oculta, no sin ayuda, no sólo por su falta de recursos sino porque no pudieron haberla cuidado: la mayor parte de estos seis días se la pasaron dando notas en la televisión. Además el lunes estuvieron doce horas en total en la fiscalía, por lo que alguien tuvo que haber supervisado a la menor durante ese tiempo.