Visiblemente afectado por la situación, Gonzalo no puede asimilar lo que sucede. “Mi hermano nunca tuvo esos rayes. Nunca fue una persona así. Me extraña mucho por él. No sé qué le pasó”, sostuvo. Reveló que la relación con Agüero no era la mejor. “Ella jamás fue recibida por la familia. Desde un principio nos cayó mal. Y hace unos meses se lo llevó. No sé si lo manipuló como parece o si mi hermano es cómplice”, continúa.