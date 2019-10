Ya en Punta Indio, Agüero escribía a los seguidores de sus dibujos: “Una serie de infortunios y situaciones que escapan a mí control se suceden a mi entorno sin que pueda manejarlas debidamente. Eso me estresa, me deja en una situación de incertidumbre y angustia que me hacen mierda por dentro. Estoy procurando retomar todo. A mis comisionistas, pido disculpas si me atrasé, ya les mandé mensaje pidiendo las debidas disculpas y aclarando la situación”.