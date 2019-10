La mamá de Abril, en tanto, habló luego de varios días y dijo entre lágrimas que no tiene ninguna sospecha de lo que puede haber pasado con su hija. “No sé, no siento nada. Esta vez no lo sé”, señaló y recalcó que su hija es una nena “muy preparada”, en diálogo con Telefé. Cuando fue consultada sobre si quería brindarle un mensaje a su hija respondió: “No creo que me esté escuchando, ni viendo. Ella sabe todo”.