En rigor, P., el menor, no puede salir ni a la vereda. Pero hay fotos de redes sociales -quizás recientes- donde se lo ve junto a un amigo, su amigo mismo la posteó, a P. se lo ve mientras levanta el pulgar. “Hermanoooo”, “se te extrañaba amigoooo”, dicen los comentarios que no le reprochan estar acusado de violar a una chica en banda. Infobae llegó a dos fotos distintas. Los fondos detrás de P. y su amigo no son los mismos, diferentes lugares. Hay personas en el Santa Rosa que dicen haberlo cruzado. Si estas presuntas salidas son denunciadas a la fiscalía que lleva su caso, el beneficio de P. puede ser revocado.