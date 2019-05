Que exista este fallo es un logro de Miki: ella fue quien impulsó a la Justicia. Y lo hizo casi sola, sin querellante particular, sin herramientas culturales en su extrema vulnerabilidad como persona, con un desconocimiento del sistema. Durante todo este proceso, su hermano, poco más que un adolescente, fue casi su única compañía, quien la lleva a declarar al juzgado o a la fiscalía. Miki visitó al secretario de la causa días atrás, tenía el pelo azul. "Rubia me reconocen", dice. Su hermano se mueve entre la confusión y la desconfianza, mantiene su trato con unos pocos funcionarios. Todavía no presentó los chats con las amenazas contra su hermana, que están en su teléfono. No sabe que puede hacerlo, o quizás no lo entiende.