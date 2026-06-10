Crimen y Justicia

Imputaron al hombre que mordió e intentó abusar de una empleada de una mueblería en Rosario

Josué Alexis Urquia quedó en prisión preventiva por decisión de la Justicia de Santa Fe. Avanza la causa por robo y abuso sexual

Guardar
Google icon
El imputado protagonizó el ataque a una empleada de un local de venta de sillones en Rosario

La Justicia de Santa Fe avanza con la causa por robo y abuso sexual contra Josué Alexis Urquia, el hombre que fue filmado en diciembre pasado mientras intentaba atacar sexualmente a una empleada de un local de venta de sillones de Rosario.

Durante el brutal episodio, ocurrido en un comercio ubicado sobre la calle Mendoza al 3300, en el barrio Echesortu, el acusado no solo intentó violar a la víctima, sino que además la golpeó y mordió para robarle el teléfono celular.

PUBLICIDAD

Ahora, el Centro de Justicia Penal de Rosario llevó adelante la audiencia imputativa contra Urquia por los delitos de robo simple y abuso sexual simple.

Durante la audiencia, realizada este martes por la tarde, el juez Aldo Bilbao Benítez dispuso la prisión preventiva efectiva por seis meses. Además, resolvió que la medida se prorrogará automáticamente en caso de que la Fiscalía presente la acusación antes de cumplirse el plazo estipulado.

PUBLICIDAD

La fiscal Julia Feldman, de la Unidad Especial de Delitos Contra la Integridad Sexual, le atribuyó numerosas lesiones provocadas a la empleada, además del robo de 100 mil pesos que la víctima llevaba en su billetera. También le imputó tocamientos y amenazas ocurridos durante el ataque.

Fuentes allegadas a la investigación confirmaron a Infobae que Urquia ya se encontraba detenido en una cárcel de Córdoba por un robo cometido en esa provincia. Sin embargo, el pasado fin de semana fue trasladado a Rosario para ser imputado por el hecho ocurrido en esa ciudad.

Josué Alexis Urquia, de 32 años, buscado por atacar a la empleada de una mueblería en rosario
La imagen de Urquia difundida por las autoridades.

Un ladrón con 18 identidades

En el avance de la investigación se pudo establecer que durante su derrotero delictivo su huella digital aparece vinculada a 18 identidades diferentes.

De acuerdo a los datos proporcionados por el Registro Nacional de Reincidencia, el ladrón aparece como: Josué Alexis Urquia, Enzo Fabián Barrionuevo, Fabián Exequiel Barrionuevo, Fabián Omar Barrionuevo, Gabriel Alejandro Montenegro, Braian Reggia, Jonathan Gabriel Reggina, Brian Eric Michel Regina, Brian Erik Michel Regina, Ezequiel Fabián Tolosa, Agustín Ezequiel Toloza, Ezequiel Fabián Toloza, Alejandro Gabriel Torre, Álex Gabriel Torres, Alexis Gabriel Torres, Fabián Omar Urquía, José Alexis Urquía y Joshué Alexis Urquía.

Mientras avanzaba con la recolección de datos, el fiscal de Rosario González Raggio se encontró con que Urquia arrastra dos causas en Corrientes y Formosa y seis condenas en Buenos Aires, Entre Ríos, Jujuy, La Pampa y Córdoba:

  • 3/8/2017: General Pico, La Pampa, un mes de prisión por cuatro hechos de hurto simple, uno en grado de tentativa.
  • 2/9/2018: Arroyito, Córdoba, seis meses de prisión que derivó en una pena unificada de dos años y medio por exhibiciones obscenas y resistencia a la autoridad.
  • 17/11/2021: Clorinda, Formosa, tiene una causa abierta por hurto, procesado sin condena.
  • 1/2/2023: Chajarí, Entre Ríos, un mes y 10 días de cárcel por exhibiciones obscenas y hurto.
  • 10/3/2023: Villa Gesell, Buenos Aires, 20 días de prisión por hurto simple en tentativa.
  • 18/3/2024: San Salvador de Jujuy, Jujuy, seis meses de prisión por los delitos de estafa, robo en grado de tentativa, violación de domicilio y hurto.
  • 22/6/2024: Corrientes, Corrientes, tiene una causa abierta por exhibiciones obscenas, hurto y amenazas.
  • 13/10/2025: Mar del Plata, Buenos Aires, un mes de cárcel por hurto.

La mecánica de algunos de los hechos era calcada: se subía a un colectivo de larga distancia y sustraía dinero y efectos personales de pasajeros que se habían quedado dormidos durante el viaje. En algunos casos fue arrestado al bajar del micro.

Ahora suma dos causas: el hecho de la mueblería de Rosario del 30 de diciembre y el robo en Córdoba por el que lo atraparon el 1° de enero.

Con la difusión de su nombre y foto de su rostro tras la agresión a la empleada de la mueblería de Rosario, también empezaron a llegar al Ministerio Público de la Acusación mensajes de otras víctimas, quienes refirieron ataques sexuales de parte del señalado delincuente.

Temas Relacionados

Últimas NoticiasRosarioCórdobaJusticiaAbuso sexualRobo

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Enterró 60 kilos de cocaína en el patio de su madre en Santa Fe y lo detuvieron: la mujer se desmayó en pleno operativo

El descubrimiento ocurrió en medio de tres allanamientos realizados en la localidad de Roldán, por la causa que investiga a Flavio Batista por uno de los narcoaviones que aterrizaron en mayo pasado

Enterró 60 kilos de cocaína en el patio de su madre en Santa Fe y lo detuvieron: la mujer se desmayó en pleno operativo

Cirugías y viajes: la vida de lujo de la estrella de TikTok de Zona Oeste presa por vender droga

Macarena Distefano se encuentra detenida. La Justicia federal la acusa de integrar una banda de dealers de tusi que operaba en discotecas como Pinar de Rocha. Su “emprendimiento” de compra y venta de autos y el show en redes sociales

Cirugías y viajes: la vida de lujo de la estrella de TikTok de Zona Oeste presa por vender droga

La ex jueza acusada por venta de bebés fue condenada tras reconocer que había recibido sobornos

Se trata de Alejandra Claudia Velázquez, quien deberá cumplir una pena de tres años de prisión, aunque con el beneficio de libertad condicional. Tampoco podrá ejercer como funcionaria pública

La ex jueza acusada por venta de bebés fue condenada tras reconocer que había recibido sobornos

Cayó una banda que realizaba entraderas en Quilmes tras una extensa persecución policial por dos municipios

Luego de que dos hombres fueran detenidos, los agentes recuperaron todos los objetos que habían sido robados. Aún hay dos fugitivos

Cayó una banda que realizaba entraderas en Quilmes tras una extensa persecución policial por dos municipios

Una pareja de jubilados fue estafada con el “cuento del tío” y le robaron casi un millón de dólares en Santa Fe

La voz de una mujer se presentó como familiar y les indicó que entregarían dólares para un depósito, lo que facilitó el ingreso de dos supuestos empleados bancarios que se llevaron los ahorros

Una pareja de jubilados fue estafada con el “cuento del tío” y le robaron casi un millón de dólares en Santa Fe

DEPORTES

El Mundial 2026 suma 104 partidos y USD 1.000 millones: cómo impacta en las ciudades sede de Estados Unidos

El Mundial 2026 suma 104 partidos y USD 1.000 millones: cómo impacta en las ciudades sede de Estados Unidos

Un diario español utilizó un sistema especial para predecir al campeón del Mundial 2026: en qué posición quedó Argentina

El Dibu Martínez acordó un contrato con un gigante de la Serie A y podría cambiar de equipo tras el Mundial

El mensaje de Lionel Messi para los hinchas a 7 días del debut en el Mundial: “Vamos a dejar todo”

Mundial 2026, en VIVO: últimas noticias de hoy, 10 de junio, resultados, definiciones en las convocatorias y el minuto a minuto

TELESHOW

Del glamour de la alfombra a la fantasía de Willy Wonka: la noche soñada de Charlie y la Fábrica de Chocolate

Del glamour de la alfombra a la fantasía de Willy Wonka: la noche soñada de Charlie y la Fábrica de Chocolate

El tenso intercambio al aire entre Santiago del Moro y Brian Sarmiento: “Empezaste a nombrar a tus hijas”

Así será el debut de Marcelo Tinelli en Infobae Mundial: entretenimiento, información y grandes invitados

La emoción de Flavia Palmiero al cumplirse 40 años de La Ola Verde: “La gente fue la que me eligió”

Marta Fort en “Lo de Pampita”: “Me enteré después, en la vida, que era millonaria”

INFOBAE AMÉRICA

Municipios en Panamá se repartirán $196 millones durante el 2027 para generar proyectos

Municipios en Panamá se repartirán $196 millones durante el 2027 para generar proyectos

Investigan la muerte de un tiburón ballena de nueve metros hallado cerca de la ciudad de Panamá

Harold Bloom, crítico estadounidense: “Leemos por razones variadas, pero el motivo más fuerte y auténtico es la búsqueda de un placer difícil”

El momento en que el papa León XIV saludó desde el aire a los pilotos que escoltaban su avión rumbo a Barcelona

El Salvador, Nicaragua, Honduras y Guatemala en emergencia ante el temporal causado por la tormenta Cristina