Imputaron al hombre que mordió e intentó abusar de una empleada de una mueblería en Rosario

El imputado protagonizó el ataque a una empleada de un local de venta de sillones en Rosario

La Justicia de Santa Fe avanza con la causa por robo y abuso sexual contra Josué Alexis Urquia, el hombre que fue filmado en diciembre pasado mientras intentaba atacar sexualmente a una empleada de un local de venta de sillones de Rosario.

Durante el brutal episodio, ocurrido en un comercio ubicado sobre la calle Mendoza al 3300, en el barrio Echesortu, el acusado no solo intentó violar a la víctima, sino que además la golpeó y mordió para robarle el teléfono celular.

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Ahora, el Centro de Justicia Penal de Rosario llevó adelante la audiencia imputativa contra Urquia por los delitos de robo simple y abuso sexual simple.

Durante la audiencia, realizada este martes por la tarde, el juez Aldo Bilbao Benítez dispuso la prisión preventiva efectiva por seis meses. Además, resolvió que la medida se prorrogará automáticamente en caso de que la Fiscalía presente la acusación antes de cumplirse el plazo estipulado.

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La fiscal Julia Feldman, de la Unidad Especial de Delitos Contra la Integridad Sexual, le atribuyó numerosas lesiones provocadas a la empleada, además del robo de 100 mil pesos que la víctima llevaba en su billetera. También le imputó tocamientos y amenazas ocurridos durante el ataque.

Fuentes allegadas a la investigación confirmaron a Infobae que Urquia ya se encontraba detenido en una cárcel de Córdoba por un robo cometido en esa provincia. Sin embargo, el pasado fin de semana fue trasladado a Rosario para ser imputado por el hecho ocurrido en esa ciudad.

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La imagen de Urquia difundida por las autoridades.

Un ladrón con 18 identidades

En el avance de la investigación se pudo establecer que durante su derrotero delictivo su huella digital aparece vinculada a 18 identidades diferentes.

De acuerdo a los datos proporcionados por el Registro Nacional de Reincidencia, el ladrón aparece como: Josué Alexis Urquia, Enzo Fabián Barrionuevo, Fabián Exequiel Barrionuevo, Fabián Omar Barrionuevo, Gabriel Alejandro Montenegro, Braian Reggia, Jonathan Gabriel Reggina, Brian Eric Michel Regina, Brian Erik Michel Regina, Ezequiel Fabián Tolosa, Agustín Ezequiel Toloza, Ezequiel Fabián Toloza, Alejandro Gabriel Torre, Álex Gabriel Torres, Alexis Gabriel Torres, Fabián Omar Urquía, José Alexis Urquía y Joshué Alexis Urquía.

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Mientras avanzaba con la recolección de datos, el fiscal de Rosario González Raggio se encontró con que Urquia arrastra dos causas en Corrientes y Formosa y seis condenas en Buenos Aires, Entre Ríos, Jujuy, La Pampa y Córdoba:

3/8/2017: General Pico, La Pampa , un mes de prisión por cuatro hechos de hurto simple, uno en grado de tentativa.

2/9/2018: Arroyito, Córdoba , seis meses de prisión que derivó en una pena unificada de dos años y medio por exhibiciones obscenas y resistencia a la autoridad.

17/11/2021: Clorinda, Formosa , tiene una causa abierta por hurto, procesado sin condena.

1/2/2023: Chajarí, Entre Ríos , un mes y 10 días de cárcel por exhibiciones obscenas y hurto.

10/3/2023: Villa Gesell, Buenos Aires , 20 días de prisión por hurto simple en tentativa.

18/3/2024: San Salvador de Jujuy, Jujuy , seis meses de prisión por los delitos de estafa, robo en grado de tentativa, violación de domicilio y hurto.

22/6/2024: Corrientes, Corrientes , tiene una causa abierta por exhibiciones obscenas, hurto y amenazas.

13/10/2025: Mar del Plata, Buenos Aires, un mes de cárcel por hurto.

La mecánica de algunos de los hechos era calcada: se subía a un colectivo de larga distancia y sustraía dinero y efectos personales de pasajeros que se habían quedado dormidos durante el viaje. En algunos casos fue arrestado al bajar del micro.

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Ahora suma dos causas: el hecho de la mueblería de Rosario del 30 de diciembre y el robo en Córdoba por el que lo atraparon el 1° de enero.

Con la difusión de su nombre y foto de su rostro tras la agresión a la empleada de la mueblería de Rosario, también empezaron a llegar al Ministerio Público de la Acusación mensajes de otras víctimas, quienes refirieron ataques sexuales de parte del señalado delincuente.

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