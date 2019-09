"Confío que se va a llegar al fondo de todo, que se va a saber la verdad de lo que vivimos en esa casa con mis hijos, fue un verdadero infierno. Estoy muy mal y no puedo asimilar lo que pasó. No puedo creer que tratan de lavar las culpas y busquen hacerme culpable de todo lo que pasó. Lamento mucho no haber podido hacer nada por Nahiara, lamento no haber tenido el coraje”, dijo entre sollozos a elonce.com.