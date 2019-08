Este episodio suma una antecedente. Ludmila Soto, que pasó de ser amiga a enemiga de Nahir, escribió una carta a las autoridades penitenciarias asegurando que Nahir "tenía un plan con su padre para fugarse porque no piensa estar 35 años acá". Además dijo que Nahir las amenazó con matarlas y que de noche se aparecía para asustarlas. Soto fue acusada por Nahir por abuso. "Me espiaba mientras me bañaba, me robaba la ropa interior y un día me manoseó", denunció.