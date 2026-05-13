Una tradicional ceremonia del rey Carlos III en el Parlamento desnuda la fragilidad del gobierno laborista en el Reino Unido

El rey Carlos III y la reina Camila viajan en el Carruaje del Estado Irlandés al salir del Palacio de Buckingham, Londres, para asistir a la Apertura Estatal del Parlamento en la Cámara de los Lores en el Palacio de Westminster, Londres (Yui Mok/Pool vía REUTERS)

El rey Carlos III presentará el miércoles a los legisladores el programa legislativo del gobierno para el próximo año con toda la pompa y los elementos históricos que acompañan la ceremonia de apertura del Parlamento británico.

La cuestión es si el primer ministro Keir Starmer estará presente para implementarlo y, aun si sobrevive a la última crisis de gobierno, si tendrá la autoridad para impulsar sus propuestas en el Parlamento.

PUBLICIDAD

El discurso del rey será el segundo intento de Starmer por salvar su mandato, después de que su Partido Laborista sufriera enormes pérdidas en las elecciones locales y regionales de la semana pasada. Esto debilitó aún más su ya precaria posición en el poder y avivó las peticiones de dimisión por parte de miembros de su propio partido, quienes consideran que Starmer ha sido demasiado tibio a la hora de abordar el creciente coste de la vida, la desigualdad económica y el deterioro de los servicios públicos del país.

La presión sobre Starmer no ha hecho más que aumentar desde su discurso del lunes ante simpatizantes del partido, presentado como el primer paso de su contraataque. Sin embargo, fue criticado por su falta de sensibilidad y por carecer de las políticas audaces necesarias para abordar los problemas de Gran Bretaña. La ex ministra de Protección Infantil, Jess Phillips, dimitió del Gabinete el martes, afirmando que el gobierno necesitaba «discutir, contraatacar, argumentar y convencer a la gente».

PUBLICIDAD

Miembros de la Guardia Real esperan la llegada del rey Carlos III y la reina Camila a la entrada de honor para la Apertura del Parlamento en la Cámara de los Lores, en el Palacio de Westminster en Londres, Gran Bretaña, el 13 de mayo de 2026. Aaron Chown/Pool vía REUTERS

El poder histórico choca con la realidad moderna

El discurso del rey será un momento en el que el poder histórico y la grandeza de Gran Bretaña chocarán con la realidad del Reino Unido moderno, un país de tamaño medio con un ejército con fondos insuficientes, una deuda creciente y una influencia internacional menguante. Es un país que lucha por controlar la inmigración y financiar servicios públicos como la sanidad y la educación.

El discurso es solo uno de los elementos de la apertura oficial del Parlamento, un evento tradicional del calendario político que utiliza una puesta en escena cuidadosamente coreografiada para mostrar la evolución de Gran Bretaña desde una monarquía absoluta a una democracia parlamentaria donde el poder real reside en la Cámara de los Comunes, cuyos miembros son elegidos democráticamente.

PUBLICIDAD

La edición de este año será seguida de cerca debido a la precaria situación de Starmer.

Es probable que el discurso aborde la crisis del costo de vida

Se espera que el discurso incluya propuestas para abordar la crisis del costo de vida, crear un fondo nacional de riqueza para estimular la inversión privada en infraestructura pública y endurecer las normas para los solicitantes de asilo. También podría incluir la controvertida propuesta del gobierno de abolir los juicios con jurado en algunos casos en Inglaterra y Gales, reducir la edad para votar a 16 años e introducir un “deber de honestidad” para los funcionarios públicos, que les obligaría a decir la verdad y cooperar con las investigaciones.

PUBLICIDAD

El primer ministro británico, Keir Starmer, habla durante una reunión con líderes de toda la sociedad para tratar la lucha contra el antisemitismo, en Downing Street, Londres, Reino Unido. 5 de mayo de 2026. REUTERS/Hannah McKay/Pool

El problema para Starmer es que muchas de las propuestas que se espera que aparezcan en su discurso ya se han anunciado con anterioridad. Esto plantea la duda de si logrará convencer a sus detractores.

Aun así, el discurso es el punto central de una jornada de ceremonia y tradición que se sigue desde 1852, con elementos del programa que datan del siglo XVI.

PUBLICIDAD

El rey Carlos III visita la Cámara de los Comunes

Tradicionalmente, el monarca se desplaza desde el Palacio de Buckingham hasta el Parlamento, una distancia de menos de un kilómetro y medio, en un carruaje tirado por caballos. Allí se coloca la Corona Imperial y la túnica de Estado antes de encabezar una procesión hacia la Cámara de los Lores, cuyos miembros no son elegidos.

Un funcionario de la Cámara de los Lores, conocido como Vara Negra por la vara de ébano que porta, se dirige a la Cámara de los Comunes para convocar a sus miembros a una sesión conjunta del Parlamento. Las puertas de la Cámara de los Comunes se cierran de golpe en la cara de Vara Negra para simbolizar la independencia de la Cámara respecto a la monarquía, y no se abren hasta que Vara Negra las golpea tres veces.

PUBLICIDAD

El rey Carlos III de Gran Bretaña, ataviado con la Corona Imperial y la Túnica de Estado, lee el Discurso del Rey desde el Trono del Soberano en la Cámara de los Lores, durante la Apertura del Parlamento, en el Parlamento británico, en Londres, el 17 de julio de 2024. HENRY NICHOLLS/Pool vía REUTERS/Foto de archivo

Una vez que los miembros de la Cámara de los Comunes se han congregado en la cámara de los Lores, el rey pronuncia un discurso redactado por el gobierno en el que expone su programa legislativo para la próxima sesión del Parlamento.

Tras la lectura del discurso y la partida del rey, las dos cámaras del Parlamento inician varios días de debate sobre su contenido.

PUBLICIDAD

(con información de AP)