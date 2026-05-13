América Latina

La inflación mensual en Brasil cedió en abril pese a la presión por la guerra en Medio Oriente

La variación fue de 0,67%, por debajo del 0,88% de marzo

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La gente compra en el Mercado Municipal de San Pablo, en el centro de San Pablo (REUTERS/Paulo Whitaker/Archivo)
La gente compra en el Mercado Municipal de San Pablo, en el centro de San Pablo (REUTERS/Paulo Whitaker/Archivo)

La inflación de Brasil se desaceleró en abril, pese al impacto de la guerra en Medio Oriente, que sigue presionando los precios de los combustibles en un año electoral clave.

El índice oficial de precios al consumidor (IPCA) acumula 4,39% a 12 meses en la mayor economía latinoamericana, informó este martes el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE). La variación mensual fue de 0,67%, por debajo del 0,88% de marzo.

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Los mercados energéticos globales siguen convulsionados por el cierre del estrecho de Ormuz -estratégico en el comercio mundial de petróleo- a raíz del conflicto que enfrenta a Irán con Estados Unidos e Israel.

El gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva respondió con un paquete de subsidios y exenciones fiscales que cubre el diésel, el gas de cocina y el combustible de aviación.

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Una imagen del Cristo Redentor de Río de Janeiro (Europa Press)
Una imagen del Cristo Redentor de Río de Janeiro (Europa Press)

El aumento del precio de la gasolina pasó de 4,59% en marzo a 1,86% en abril, pero el del diésel se disparó 4,46%, un rubro esencial para el transporte de carga en Brasil.

Los alimentos y bebidas subieron 1,34%, en parte debido al alza de los combustibles, que encarece el costo del flete, explicó José Fernando Gonçalves, gerente del IPCA en el IBGE.

En sentido contrario, los pasajes aéreos cayeron con fuerza en abril, luego del paquete de medidas del gobierno para contener la presión de los combustibles sobre las tarifas.

El aumento del costo de vida es una de las principales preocupaciones de los brasileños, y todo apunta a que la inflación será uno de los temas centrales de la campaña para los comicios de octubre, en los que Lula buscará la reelección.

Los sondeos recientes muestran un empate técnico en segunda vuelta entre el mandatario y el senador Flávio Bolsonaro, hijo del ex presidente Jair Bolsonaro, preso por golpismo.

(Con información de AFP)

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