"Una compañera me contó que cuando me bañaba, esta chica se subía a una silla para espiarme y verme desnuda, porque el baño no tenía techo. Y que a veces me miraba por una mirilla. Una vez me manoseó", denunció Nahir Galarza. También dijo que en la cárcel de Mujeres de Paraná le desapareció ropa interior. El 14 de marzo, Galarza acusó a una compañera de abuso sexual.