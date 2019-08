Mientras que Kitty Quispe, subdirectora de Políticas de Género de la Municipalidad de Córdoba y la primera funcionaria trans de la institución, indicó: "Vengo no como funcionaria sino para solidarizarme porque los femicidios y crímenes de odio deben parar". "La muerte no tiene género", afirmó Quispe, quien apoyó la perpetua al femicida "para que esa persona no salga y vuelva a haber otra Azul".