Pánico en el aire: avión de Wingo declaró emergencia por falla en un motor antes de aterrizar en Barranquilla

El aterrizaje seguro tras emergencia en vuelo de Wingo - crédito Wingo.com

Momentos de tensión se vivieron en el Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz luego de que un avión de la aerolínea Wingo, que cubría la ruta entre Bucaramanga y Barranquilla, tuviera que declarar una emergencia preventiva en pleno vuelo tras detectar una falla técnica en uno de sus motores.

La situación ocurrió durante la tarde del jueves 14 de mayo, cuando la aeronave que operaba el vuelo RPB7664 comenzó a presentar anomalías mientras realizaba la aproximación hacia la capital del Atlántico. Sin embargo, la alerta generó una rápida reacción de las autoridades aeronáuticas y de los organismos de emergencia del aeropuerto.

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De acuerdo con la información entregada por la Aerocivil, la tripulación reportó una “emergencia técnica” minutos antes del aterrizaje, motivo por el cual se activaron inmediatamente todos los protocolos establecidos para este tipo de contingencias aéreas.

“El vuelo RPB7664 de Wingo, que cubría la ruta Bucaramanga-Barranquilla, aterrizó sin novedad en el Aeropuerto Ernesto Cortissoz tras declarar emergencia técnica. Activamos los protocolos de seguridad y el cuerpo de bomberos SEI para garantizar la integridad de pasajeros y tripulación”, informó la Aerocivil a través de sus canales oficiales.

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La emergencia en vuelo obliga a despliegue de protocolos en aeropuerto de Barranquilla - crédito @vuelawingo/IG

La situación provocó expectativa y preocupación entre los viajeros y trabajadores del terminal aéreo, especialmente por el despliegue preventivo que realizaron los equipos de emergencia en distintos puntos estratégicos de la pista.

El Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios (SEI) permaneció atento durante toda la maniobra de aterrizaje ante cualquier eventualidad que pudiera presentarse.

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Aunque inicialmente se vivieron minutos de incertidumbre, las autoridades confirmaron posteriormente que la aeronave logró tocar tierra de manera segura y sin registrar afectaciones para quienes iban a bordo.

Horas después del incidente, la aerolínea Wingo también emitió un comunicado oficial explicando lo ocurrido durante el trayecto entre Bucaramanga y Barranquilla. La compañía confirmó que el inconveniente estuvo relacionado con uno de los motores del avión.

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Un vuelo de Wingo completa aterrizaje seguro tras presentar falla de motor rumbo a Barranquilla - crédito @AerocivilCol/X

“El vuelo P5 7664 que cubría la ruta Bucaramanga – Barranquilla presentó una falla técnica en uno de sus motores. De acuerdo con los protocolos de seguridad establecidos para este tipo de situaciones, la tripulación declaró una emergencia preventiva e informó oportunamente a los pasajeros sobre el procedimiento que se llevaría a cabo”, señaló la empresa aérea, según confirmó Caracol Televisión.

La aerolínea enfatizó que el procedimiento se desarrolló conforme a los estándares internacionales de seguridad operacional y destacó la actuación de la tripulación durante la contingencia.

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“La aeronave aterrizó sin novedad en el aeropuerto Ernesto Cortissoz de Barranquilla, sin requerir asistencia adicional por parte de los equipos de atención en tierra. Tras el aterrizaje, los pasajeros desembarcaron normalmente en la terminal aérea y no se reportaron afectaciones para los viajeros ni para la tripulación”, agregó Wingo en su pronunciamiento.

De acuerdo con las autoridades, luego del aterrizaje el desembarque se realizó bajo condiciones normales y ninguno de los pasajeros necesitó atención médica. Tampoco se reportaron lesionados ni situaciones de salud derivadas de la emergencia.

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La emergencia fue controlada en el aeropuerto Ernesto Cortissoz después de que la aeronave reportara una falla mecánica - crédito @vuelawingo/IG

Mientras tanto, técnicos y expertos aeronáuticos iniciaron una inspección detallada a la aeronave con el fin de establecer qué originó exactamente la falla reportada en pleno vuelo. Este procedimiento forma parte de los protocolos obligatorios cada vez que una aeronave declara una emergencia preventiva.

El caso rápidamente generó reacciones en redes sociales, donde varios usuarios comentaron el susto vivido por los pasajeros y destacaron la actuación de la tripulación durante la situación. Otros internautas aprovecharon para resaltar la importancia de los protocolos de seguridad en la aviación comercial, señalando que este tipo de procedimientos permiten evitar tragedias aun cuando se presentan fallas técnicas en el aire.

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Hasta el momento, ni la Aerocivil ni Wingo han entregado detalles adicionales sobre cuánto tiempo permanecerá fuera de operación la aeronave mientras avanzan las revisiones técnicas correspondientes.