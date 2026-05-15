Colombia

Pánico en el aire: avión de Wingo declaró emergencia por falla en un motor antes de aterrizar en Barranquilla

La rápida reacción de las autoridades evitó una situación mayor gracias a los protocolos activados y la calma de la tripulación. Estos son los detalles

Guardar
Google icon
El aterrizaje seguro tras emergencia en vuelo de Wingo - crédito Wingo.com
El aterrizaje seguro tras emergencia en vuelo de Wingo - crédito Wingo.com

Momentos de tensión se vivieron en el Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz luego de que un avión de la aerolínea Wingo, que cubría la ruta entre Bucaramanga y Barranquilla, tuviera que declarar una emergencia preventiva en pleno vuelo tras detectar una falla técnica en uno de sus motores.

La situación ocurrió durante la tarde del jueves 14 de mayo, cuando la aeronave que operaba el vuelo RPB7664 comenzó a presentar anomalías mientras realizaba la aproximación hacia la capital del Atlántico. Sin embargo, la alerta generó una rápida reacción de las autoridades aeronáuticas y de los organismos de emergencia del aeropuerto.

PUBLICIDAD

De acuerdo con la información entregada por la Aerocivil, la tripulación reportó una “emergencia técnica” minutos antes del aterrizaje, motivo por el cual se activaron inmediatamente todos los protocolos establecidos para este tipo de contingencias aéreas.

“El vuelo RPB7664 de Wingo, que cubría la ruta Bucaramanga-Barranquilla, aterrizó sin novedad en el Aeropuerto Ernesto Cortissoz tras declarar emergencia técnica. Activamos los protocolos de seguridad y el cuerpo de bomberos SEI para garantizar la integridad de pasajeros y tripulación”, informó la Aerocivil a través de sus canales oficiales.

PUBLICIDAD

La emergencia en vuelo obliga a despliegue de protocolos en aeropuerto de Barranquilla - crédito @vuelawingo/IG
La emergencia en vuelo obliga a despliegue de protocolos en aeropuerto de Barranquilla - crédito @vuelawingo/IG

La situación provocó expectativa y preocupación entre los viajeros y trabajadores del terminal aéreo, especialmente por el despliegue preventivo que realizaron los equipos de emergencia en distintos puntos estratégicos de la pista.

El Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios (SEI) permaneció atento durante toda la maniobra de aterrizaje ante cualquier eventualidad que pudiera presentarse.

Aunque inicialmente se vivieron minutos de incertidumbre, las autoridades confirmaron posteriormente que la aeronave logró tocar tierra de manera segura y sin registrar afectaciones para quienes iban a bordo.

Horas después del incidente, la aerolínea Wingo también emitió un comunicado oficial explicando lo ocurrido durante el trayecto entre Bucaramanga y Barranquilla. La compañía confirmó que el inconveniente estuvo relacionado con uno de los motores del avión.

Un vuelo de Wingo completa aterrizaje seguro tras presentar falla de motor rumbo a Barranquilla - crédito @AerocivilCol/X
Un vuelo de Wingo completa aterrizaje seguro tras presentar falla de motor rumbo a Barranquilla - crédito @AerocivilCol/X

“El vuelo P5 7664 que cubría la ruta Bucaramanga – Barranquilla presentó una falla técnica en uno de sus motores. De acuerdo con los protocolos de seguridad establecidos para este tipo de situaciones, la tripulación declaró una emergencia preventiva e informó oportunamente a los pasajeros sobre el procedimiento que se llevaría a cabo”, señaló la empresa aérea, según confirmó Caracol Televisión.

La aerolínea enfatizó que el procedimiento se desarrolló conforme a los estándares internacionales de seguridad operacional y destacó la actuación de la tripulación durante la contingencia.

“La aeronave aterrizó sin novedad en el aeropuerto Ernesto Cortissoz de Barranquilla, sin requerir asistencia adicional por parte de los equipos de atención en tierra. Tras el aterrizaje, los pasajeros desembarcaron normalmente en la terminal aérea y no se reportaron afectaciones para los viajeros ni para la tripulación”, agregó Wingo en su pronunciamiento.

De acuerdo con las autoridades, luego del aterrizaje el desembarque se realizó bajo condiciones normales y ninguno de los pasajeros necesitó atención médica. Tampoco se reportaron lesionados ni situaciones de salud derivadas de la emergencia.

La emergencia fue controlada en el aeropuerto Ernesto Cortissoz después de que la aeronave reportara una falla mecánica - crédito @vuelawingo/IG
La emergencia fue controlada en el aeropuerto Ernesto Cortissoz después de que la aeronave reportara una falla mecánica - crédito @vuelawingo/IG

Mientras tanto, técnicos y expertos aeronáuticos iniciaron una inspección detallada a la aeronave con el fin de establecer qué originó exactamente la falla reportada en pleno vuelo. Este procedimiento forma parte de los protocolos obligatorios cada vez que una aeronave declara una emergencia preventiva.

El caso rápidamente generó reacciones en redes sociales, donde varios usuarios comentaron el susto vivido por los pasajeros y destacaron la actuación de la tripulación durante la situación. Otros internautas aprovecharon para resaltar la importancia de los protocolos de seguridad en la aviación comercial, señalando que este tipo de procedimientos permiten evitar tragedias aun cuando se presentan fallas técnicas en el aire.

Hasta el momento, ni la Aerocivil ni Wingo han entregado detalles adicionales sobre cuánto tiempo permanecerá fuera de operación la aeronave mientras avanzan las revisiones técnicas correspondientes.

Temas Relacionados

Avión WingoAccidente aéreoFalla avión WingoAterrizaje emergencia BarranquillaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Giro de Italia EN VIVO - Etapa 7: siga el minuto a minuto de Egan Bernal y Einer Rubio en Blockhaus

La etapa tuvo su punto de partida en Formia, y tendrá la exigente llegada del premio de primera categoría esperando por los favoritos, como Jonas Vingegaard, entre otros

Giro de Italia EN VIVO - Etapa 7: siga el minuto a minuto de Egan Bernal y Einer Rubio en Blockhaus

Maluma celebró el lanzamiento de ‘Loco x volver’ con un multitudinario concierto gratuito en Medellín: estos fueron los mejores momentos de la noche

Con la participación de artistas emergentes como Rico, Maisak y Milan, y la presencia de Golpe a Golpe, Maluma convirtió la plaza Botero en un escenario de celebración colectiva para el lanzamiento de su disco

Maluma celebró el lanzamiento de ‘Loco x volver’ con un multitudinario concierto gratuito en Medellín: estos fueron los mejores momentos de la noche

Nuevo testigo revela estremecedores detalles sobre la salida de Yulixa Toloza de un centro estético clandestino en Bogotá: “Parecía un muerto”

Una mujer que presenció la escena aseguró que la víctima fue retirada inconsciente del establecimiento por varios hombres y describió movimientos sospechosos alrededor del vehículo en el que desapareció

Nuevo testigo revela estremecedores detalles sobre la salida de Yulixa Toloza de un centro estético clandestino en Bogotá: “Parecía un muerto”

Francisco “Pacho” Maturana analizó la prelista de Colombia y defendió a Néstor Lorenzo: “Todos tienen razón, menos el DT”

El anuncio de los 55 convocados por Néstor Lorenzo ha generado opiniones divididas, reacciones en redes sociales y presión sobre el cuerpo técnico en vísperas del anhelado regreso de la Tricolor al Mundial de fútbol

Francisco “Pacho” Maturana analizó la prelista de Colombia y defendió a Néstor Lorenzo: “Todos tienen razón, menos el DT”

Los líos judiciales del futbolista Sebastián Villa: fue acusado en dos oportunidades por violencia de género

La jueza Claudia Dávalos determinó en 2023 que el colombiano debería abstenerse de consumir estupefacientes, evitar el abuso de alcohol, someterse a un tratamiento psicosocial y participar en talleres enfocados en la problemática de la violencia de género

Los líos judiciales del futbolista Sebastián Villa: fue acusado en dos oportunidades por violencia de género
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Seis integrantes de las disidencias de las Farc fueron abatidos en medio de combates en Belalcázar, Cauca

Seis integrantes de las disidencias de las Farc fueron abatidos en medio de combates en Belalcázar, Cauca

El Clan del Golfo estaría aumentando sus operaciones ilegales en el Pacífico colombiano tras decisión de la Fiscalía de no suspender las órdenes de captura

Estos fueron los grupos armados que más han crecido en Colombia: pasaron de 13.000 miembros en el 2018 a más de a 27.000 en 2025

Disidencias de ‘Calarcá’ estarían presionando a comunidades para que voten por Iván Cepeda: “Los vamos a apretar cuatro años más”

Hijo de exalcalde asesinado y desaparecido por paramilitares en Sucre le dijo a Westcol que “Álvaro Uribe le mintió de frente”

ENTRETENIMIENTO

J Balvin y Ryan Castro anunciaron edición limitada de las Air Jordan por el estreno de ‘Omerta’

J Balvin y Ryan Castro anunciaron edición limitada de las Air Jordan por el estreno de ‘Omerta’

Hijo de Claudia Bahamón debutó en la pasarela del Bogotá Fashion Week: así reaccionó la presentadora

Premios Nuestra Tierra 2026: conozca la lista completa de ganadores

Morat y Silvestre Dangond estrenaron ‘Lo poco que yo quiero’, una fusión inesperada de géneros que conquistó al público

Aura Cristina Geithner y una escena de pasión que se salió de las manos: “Con mi marido”

Deportes

Francisco “Pacho” Maturana analizó la prelista de Colombia y defendió a Néstor Lorenzo: “Todos tienen razón, menos el DT”

Francisco “Pacho” Maturana analizó la prelista de Colombia y defendió a Néstor Lorenzo: “Todos tienen razón, menos el DT”

Los líos judiciales del futbolista Sebastián Villa: fue acusado en dos oportunidades por violencia de género

Giro de Italia EN VIVO - Etapa 7: siga el minuto a minuto de Egan Bernal y Einer Rubio en Blockhaus

Nelson Deossa terminaría su paso por el Betis: estos son sus posibles destinos en el mercado de fichajes

La tenista colombiana Camila Osorio venció a la checa Dominika Šalková y se metió a la semifinal del WTA