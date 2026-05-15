Estas son las ciudades de Colombia en las que más se reportaron divorcios: parejas hacen trámites usando IA

Colombia registra una de las tasas de divorcio más altas de América Latina, con un 36,3% de separaciones por cada cien matrimonios según la Superintendencia de Notariado y Registro - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

Colombia registra una de las tasas de divorcio más altas de América Latina, con 36,3% de separaciones por cada 100 matrimonios, mientras que la creciente demanda lleva a que plataformas de inteligencia artificial como DivorciApp, se consoliden como herramientas para automatizar y agilizar el proceso legal de divorcio, permitiendo que los trámites sean hoy más accesibles y menos traumáticos para quienes optan por la disolución del vínculo en mutuo acuerdo.

La presión sobre los despachos legales y notarías, junto con la reciente entrada en vigencia de la Ley 2442 de 2024 que habilita el divorcio unilateral, acelera la modernización del derecho de familia en el país, según información de la Superintendencia de Notariado y Registro (Supernotariado).

PUBLICIDAD

Cuatro de cada diez matrimonios en Colombia terminan en separación, según datos de la Supernotariado, con mayor concentración de divorcios en Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla. Esa proporción, que se refleja en picos de solicitudes hacia diciembre, ha saturado el sistema mediante largas esperas, revisiones manuales, múltiples desplazamientos y costos difíciles de anticipar.

Plataformas de inteligencia artificial permiten agilizar el proceso de divorcio automatizando trámites y mejorando la accesibilidad legal en Colombia - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

Este contexto permite entender la presencia y expansión de soluciones digitales, que utilizan inteligencia artificial para automatizar la recolección de información y validar documentos antes incluso de acudir a la notaría, optimizando así el proceso completo.

PUBLICIDAD

Este tipo de plataformas, solo aplican para divorcios de mutuo acuerdo tramitados ante notarías, y ofrecen cotización de los gastos notariales estimados; guía el acuerdo sobre custodia, bienes, visitas y alimentos a través de un módulo específico; y permite tanto la carga como la revisión asistida de documentos, detectando inconsistencias o faltantes desde la etapa inicial del trámite.

Uno de los elementos más destacados es el seguimiento en línea del avance del caso, una respuesta directa a la queja recurrente de personas que desconocían el estado real de su trámite.

PUBLICIDAD

El proceso de divorcio en Colombia, históricamente costoso y desgastante desde el punto de vista emocional y operativo, encuentra en el modelo legaltech un impulso inédito. Según Fabio Castro, director de Cafore Abogados, “Estamos usando inteligencia artificial para eliminar cuellos de botella en el proceso de divorcio. DivorciApp reduce tiempos operativos, mejora la precisión documental y nos permite ofrecer un servicio más accesible, sin renunciar al acompañamiento legal especializado”, en declaraciones recogidas por El País.

El impacto de estas plataformas digitales no implica el reemplazo del abogado: la intervención humana sigue siendo obligatoria tanto en la validación jurídica como en los casos que involucran menores de edad, en los que la presencia del Defensor de Familia es un requisito institucional no sustituible.

PUBLICIDAD

La Ley 2442 de 2024 introduce el divorcio unilateral, lo que incrementa la demanda legal y acelera la adopción de tecnología en los procesos de familia - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

El objetivo principal es absorber la carga operativa repetitiva y reducir la incertidumbre y el desgaste, sin suplantar el marco legal vigente.

A raíz de la promulgación de la Ley 2442 de 2024, que habilita el divorcio unilateral en el país, el volumen de separaciones podría aumentar aún más, sumando presión a notarías y despachos legales.

PUBLICIDAD

La inteligencia artificial emerge así como una mediadora eficiente para divorcios consensuados en Colombia, facilitando trámites en un entorno donde el uso de servicios digitales se consolida rápidamente entre la ciudadanía, y la necesidad de modernización del sistema legal es ineludible dada la elevada tasa de separaciones en el país.

El trámite de separación puede efectuarse ante notaría o juzgado familiar en Colombia

El divorcio en Colombia se puede realizar mediante acuerdo notarial o demanda contenciosa ante un juez de familia - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

En Colombia, quienes buscan poner fin a su matrimonio deben acogerse a uno de los dos procedimientos legales previstos: divorcio de mutuo acuerdo ante notaría o divorcio contencioso ante juez de familia.

PUBLICIDAD

En ambos casos, la intervención de un abogado es obligatoria y se requiere presentar los registros civiles correspondientes, además de un acuerdo sobre custodia, alimentos y reparto de bienes si existen hijos menores.

El divorcio de mutuo acuerdo, conocido también como divorcio exprés, permite a las partes concretar la separación en aproximadamente 2 a 4 semanas ante una notaría, siempre que puedan aportar cédulas de ciudadanía, el registro civil de matrimonio, los registros civiles de nacimiento de los hijos, y un documento que especifique la custodia, la cuota de alimentos y el régimen de visitas. Cuando existen bienes compartidos, el acuerdo de distribución patrimonial también se exige.

PUBLICIDAD

El trámite se torna contencioso cuando solo uno de los cónyuges solicita la disolución o hay conflictos relativos a los hijos o los bienes.

En este escenario, la demanda se somete ante un Juzgado de Familia mediante propuesta formal presentada por un abogado, incorporando los fundamentos de custodia y partición de activos.

PUBLICIDAD

La normativa colombiana sólo exige para proceder la voluntad unilateral de uno de los cónyuges, sin que sea necesario demostrar alguna causa atribuible a una de las partes.

El Ministerio de Justicia, a través de su plataforma LegalApp, ofrece herramientas para quienes requieren encontrar abogados especializados o deseen validar información sobre procedimientos y trámites digitales relacionados.