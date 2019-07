"Lo más grave es que antes de las preguntas de la defensa, se le consultó sobre sus antecedentes y esta persona no hizo siquiera mención a la causa por estafa. La intención no es impugnar la pericia. Lo que se hizo fue demostrar que esta persona tiene problemas con la disciplina en la que está involucrado específicamente. En el juicio, nosotros tenemos que tratar de demostrar por qué hay que creerle o no a cualquier persona que intervenga", advirtieron fuentes cercanas a la fiscalía.