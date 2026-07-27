Precio del euro hoy en Perú: cotización de apertura del 27 de julio

En la apertura de la jornada, el euro se cotiza en **3,87 soles**, manteniendo el precio de cierre anterior, con una ligera variación negativa de -0,02% respecto a la sesión previa. Dow Jones

En la última semana, el euro experimentó una ligera subida de 0,04, aunque su evolución interanual muestra un descenso del -4,44%.