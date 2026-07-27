Euro hoy en México: cotización de apertura del 27 de julio

En la apertura de la jornada, el euro se cotiza en 19,88 pesos mexicanos, mostrando una disminución del -0,12% con respecto al precio de cierre anterior de 19,9 pesos, según datos de Dow Jones.

En la última semana, el euro registró un leve avance del 0,01%, pero su evolución interanual muestra una notable bajada del -7,48%.

El tipo de cambio euro a peso mexicano ha mostrado una tendencia negativa durante los últimos dos días, lo que indica presiones a la baja en la conexión entre ambas monedas. La volatilidad actual del 5,61% supera ligeramente la volatilidad de referencia del 5,57%, sugiriendo una ligera inestabilidad en el mercado cambiario.

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