Euro hoy en México: cotización de apertura del 27 de julio

En la apertura de la jornada, el euro se cotiza en 19,88 pesos mexicanos, mostrando una disminución del -0,12% con respecto al precio de cierre anterior de 19,9 pesos, según datos de Dow Jones.
En la última semana, el euro registró un leve avance del 0,01%, pero su evolución interanual muestra una notable bajada del -7,48%.
El tipo de cambio euro a peso mexicano ha mostrado una tendencia negativa durante los últimos dos días, lo que indica presiones a la baja en la conexión entre ambas monedas. La volatilidad actual del 5,61% supera ligeramente la volatilidad de referencia del 5,57%, sugiriendo una ligera inestabilidad en el mercado cambiario.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Más Noticias
Presidente de Argentina acusó al gobierno de México de financiar campañas en su contra
Milei señala también Brasil y al Partido Demócrata de EEUU de financiar una presunta campaña en su contra antes de las elecciones en Argentina
Cuál es el sueldo de Israel Reyes en América, defensa mexicano que interesa a la Roma de Italia
Reyes cerró la temporada 2025-2026 como uno de los futbolistas con mayor regularidad en el equipo azulcrema
Cronograma de actividades de La Casa de los Famosos México 2026: así quedan las dinámicas de cada día
El reality ya puso en marcha su nueva temporada con 18 participantes y un calendario que definirá el rumbo de la competencia desde la primera semana
Quién es el “Cebollo”, presunto operador de Los Mayos y objetivo prioritario detenido en Colima
Fernando “N” fue ubicado en Manzanillo y arrestado durante un operativo en el que participaron Fuerzas Federales
Secretaría de Relaciones Exteriores expresa condolencias a Alemania tras atentado en marcha del Orgullo LGBTTIQ+
De acuerdo con las autoridades alemanas, el atropellamiento masivo es considerado como un ataque islámico
MÁS NOTICIAS