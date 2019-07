"El chico que golpea malintencionadamente a mi hijo ya había hecho otro falta anteriormente fuerte. Me preocupa que avalen la violencia, si vos no lo sancionás, estamos avalando cualquier foul violento", explicó el diputado del Partido Justicialista (PJ) su conducta ante la prensa local. "Si hubiera caído de nuca, no estamos contando la historia", afirmó.