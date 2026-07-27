Luis Campos, experto en empleo: “A diferencia de los 90, hoy la ‘remisería global’ no pone un límite de ingreso”

El investigador del Instituto de Estudios y Formación de la CTA - Autónoma, Luis Campos, ilustró el panorama del empleo, atravesado por la pérdida de puestos de trabajo formales, menos ingresos y mayor precarización. La desocupación se mantiene estable gracias a la existencia de mecanismos de amortiguación, como las plataformas de reparto y transporte.

En diálogo con Infobae en Vivo, el economista relató: “En promedio, el sector formal de la economía perdió casi un 10% de su poder adquisitivo en términos reales durante los últimos dos años. Para las familias, eso es una tragedia. Es muy difícil ajustar un presupuesto cuando los ingresos caen un 10%. Y si hablamos de los trabajadores estatales nacionales, la pérdida supera el 35% en términos reales”.

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En ese contexto, explicó que muchos trabajadores buscan compensar la caída de sus ingresos con más horas de trabajo, y que el empleo a través de plataformas digitales aparece como la alternativa más accesible. “Basta con tener un auto, una bicicleta o un celular, bienes que están al alcance de muchos trabajadores, para salir a trabajar dos, tres o cuatro horas más por día y tratar de recuperar parte de los ingresos perdidos”, afirmó.

El economista Luis Campos, investigador del Instituto de Estudios y Formación de la CTA – Autónoma

Sin embargo, advirtió que esa estrategia tiene un costo. “Se traduce en menos tiempo para la vida personal, porque el día sigue teniendo 24 horas y esas horas adicionales se destinan al trabajo”, sostuvo.

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Campos comparó el fenómeno con la expansión de las remiserías durante la década de 1990, cuando muchos trabajadores despedidos encontraron una salida laboral manejando sus propios vehículos. “La diferencia es que entonces llegaba un momento en que las remiserías ponían un cartel que decía ‘no tomamos más autos’ porque el mercado estaba saturado. Hoy, la 'remisería global’ —las plataformas— no tiene ese límite: podemos entrar todos los que queremos”, explicó.

A su juicio, esa ausencia de restricciones termina profundizando la precarización. “Cuantos más trabajadores ingresan a las plataformas, menos viajes hay para cada uno, bajan las tarifas, caen los ingresos y se necesitan cada vez más horas de trabajo para obtener el mismo dinero. Es un círculo vicioso de precarización que deteriora tanto las condiciones laborales como los ingresos”, señaló el especialista.

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Campos sostuvo que la falta de generación de empleo formal es un problema estructural que precede al actual gobierno. “La Argentina no crea empleo formal desde 2012. Es decir, una persona que hoy tiene entre 30 y 35 años desarrolló prácticamente toda su vida laboral en un mercado que no demanda trabajo formal. No es un problema que haya comenzado en diciembre de 2023, sino que el país arrastra desde hace más de una década”, afirmó.

No obstante, advirtió que durante la gestión de Javier Milei el deterioro se profundizó. “Desde que asumió la Presidencia se perdieron más de 330.000 puestos de trabajo en el sector formal de la economía. Esa caída fue compensada solo parcialmente por el crecimiento del empleo informal, sobre todo del trabajo por cuenta propia”, señaló.

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Campos: “Argentina no crea empleo formal desde 2012"

Según explicó, el aumento del cuentapropismo refleja la incapacidad del mercado laboral para absorber trabajadores en empleos registrados. “Lo que más está creciendo son las modalidades más precarias de inserción laboral. Cuando el mercado no demanda tu fuerza de trabajo, tenés que inventarte un empleo para poder vivir. Ese fenómeno explica, en buena medida, por qué la tasa de desocupación no aumentó todavía más”, indicó.

Para Campos, “vamos hacia una economía donde los sectores ganadores demandan mucho capital, mucha inversión, pero no muchos puestos de trabajo”, concluyó.

En este sentido, según datos de Invecq, los sectores perdedores destruyeron 165.000 puestos asalariados registrados privados desde noviembre de 2023 (-5%), con industria en 83.000 puestos menos, construcción, 61.000 y comercio, 9.300.

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De esta forma, el empleo privado general acumula 235.000 puestos por debajo de aquel nivel (-3,7%) ya que los ganadores tampoco crearon empleo privado registrado.

El conjunto de empleo en ganadores —Agro y Explotación de minas y canteras— se ubica 32.000 puestos por debajo de noviembre de 2023 (-2,1%) y, tras leves subas al arranque del año, volvió a retroceder 0,1% en abril.

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En el acumulado de este año -diciembre de 2025 y abril- la industria perdió 18.000 puestos (-1,6%) y el comercio 12.500 (-1,0%), mientras la construcción sumó apenas 3.000 (+0,8%).

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