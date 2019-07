Todo indicaba incluso a simple vista -por las características de la herida y la trayectoria y ángulo del proyectil- que ese disparo no podía ser autoinfligido y que, además, no se había efectuado con el arma muy cerca de la piel. La autopsia y las pericias balísticas lo confirmaron luego: no era posible que Daiana se hubiera disparado a ella misma en ese lugar y a distancia.