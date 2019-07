Lo primero que vio la mujer cuando comenzó a recobrar el conocimiento fue la cara de su hija Mayra, que estaba a su lado. "Me siento rara. No puedo levantar la pierna izquierda", dijo inmediatamente la paciente. "La derecha mamá, el problema es en la derecha", le respondió su hija. Magdalena insistió: "No, la que no puedo mover es la pierna izquierda". Cuando Mayra levantó la manta que cubría de la cintura para abajo a su mamá se encontró con el horror. La pierna que no estaba era la izquierda. Los médicos se habían confundido y cortaron la equivocada. Así comenzó una pesadilla que siguió con un silencio absoluto de la clínica, allanamientos, médicos imputados y ninguna respuesta.