Pero la efímera relación perduró en su mente. "Me pasaba mucho que creía verla en la calle, la confundía con otras mujeres, así que finalmente me puse a buscar información. En 2013 fui hasta Posadas a visitarla. Ese primer encuentro fue muy movilizante. Cuando nos abrazamos me dijo que era inocente y sentí que no me quedaba otra opción: me metí de cabeza a investigar sin saber que iba a ser un proceso de años".