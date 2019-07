Pero además, el proceso judicial de Diego incluyó un derrotero carcelario que repasa con horror. Estuvo un año y medio en Magdalena, hasta que lo llevaron al Penal de Mercedes. "Al año ahí tuve problemas con unos pibes y salimos todos lastimados. La policía me hizo nueve agujeros con la balas de goma en una pierna. Perdí mucha sangre y todavía tengo un perdigón. Entonces me trasladaron a Junín. Cuando entré al pabellón, me cagaron a palos y me robaron todo. Mi vieja y Ornella me vieron con el ojo hinchado y rengueando. ¡Durísimo! Mi abogado sacó un hábeas corpus y a la semana me trasladaron a la Unidad Nº 21 del Penal de Campana", relata con la voz entrecortada. "Ahí pasé el último año y me encontré con Gamarra. Hablamos mucho… Aclaramos las cosas", apunta.